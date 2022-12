Zobacz wideo Karnowski o Gowinie: Dokonał honorowego wyjścia. To przykład godny pochwały w polityce

Prezydent Ukrainy wystąpił w środę w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski dziękował Amerykanom za wsparcie jego kraju w wojnie z Rosją. Apelował o dalszą pomoc i zapewniał, że Ukraińcy na froncie bronią nie tylko swojej wolności. Ukraiński przywódca mówił też o sytuacji cywilów nękanych rosyjskimi rakietami.

REKLAMA

Zignorowali wystąpienie Zełenskiego. "Stoją po stronie Putina"

Wystąpienie Zełenskiego było wielokrotnie przerywane oklaskami ze strony Kongresmenów. Jednak nie wszyscy politycy w ten sposób reagowali na słowa prezydenta Zełenskiego.

Na nagraniach, jakie pojawiły się w internecie widać, jak dwójka republikańskich członków Izby Reprezentantów - Matt Gaetz i Lauren Boebert siedzą, gdy reszta polityków wstała, aby nagrodzić prezydenta Zełenskiego owacjami.

Zachowanie tej dwójki wywołało wielkie oburzenie wśród amerykańskich dziennikarzy i polityków.

"Stoją po stronie Putina, gdy większość Ameryki stoi po stronie Zełenskiego i narodu ukraińskiego. Kontrast między skrajną prawicą a większością Ameryki nigdy nie był bardziej rażący" - napisał demokrata Ritchie Torres.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

"Nie mogę sobie wyobrazić patrzenia na siebie w lustrze, gdybym był Mattem Gaetz'em lub Lauren Boebert" - napisał Adam Kinzinger z Partii Republikańskiej.

"Lauren Boebert i Matt Gaetz to żenada. Miejcie trochę szacunku dla człowieka, który stoi przed wami i wyłączcie telefony" - napisała dziennikarka Meghan McCain.

Gaetz i Boebert reagują na krytykę

Matt Gaetz do krytyki odniósł się po przemówieniu Zełenskiego w mediach społecznościowych: "Prezydent Zełenski powinien być pochwalony za postawienie swojego kraju na pierwszym miejscu, ale amerykańscy politycy, którzy pobłażają jego prośbom, nie są skłonni zrobić tego samego dla naszego kraju" - napisał kongresmen.

- Oto co zostało wyjaśnione dzisiejszego wieczoru: Ukraińcy cierpią, wojna niesie ze sobą śmierć i jest przerażająca i rzeź się nie skończyła. Niestety nie usłyszałam dzisiaj jasnego wyjaśnienia tego, gdzie trafiło pierwsze 50 mld dol., które wysłaliśmy, by wspierać ich wysiłki. Dopóki nie zostanie wyjaśnione, na co te pieniądze przeznaczono, nie będę wspierać przekazania kolejnej pomocy finansowej dla Ukrainy - powiedziała z kolei w krótkim oświadczeniu Lauren Boebert.

Kim są Lauren Boebert i Matt Gaetz?

Matt Gaetz jest członkiem Izby z ramienia Partii Republikańskiej od 2017 roku. Zasłynął po tym, jak bronił prawa "stand your ground", pozwalającego użyć wszelkich środków samoobrony w przypadku zagrożenia, łącznie z zabiciem napastnika.

Lauren Boebert zasiada w Izbie Reprezentantów od 2021 roku. Jest działaczką na rzecz prawa do posiadania broni, jest również przeciwniczką aborcji. Boebert jest również zwolenniczką Donalda Trumpa.