Pisał, że "lubi zabijać, bo to fajna zabawa". Czy kiedykolwiek poznamy tożsamość Zodiaka?

Być może największa zagadka kryminalna w historii Ameryki rozpoczęła się 31 lipca 1969 roku. Redakcje "Times Herald", "Chronicle" i "Examine" otrzymały tajemnicze listy o niemal identycznej treści. Autor przyznał się w nich do popełnionych trzech zbrodni, które opisał ze szczegółami. Do listów dołączył zaszyfrowane wiadomości. Jego żądaniem było umieszczenie ich na pierwszych stronach gazet. W przeciwnym wypadku miał zabijać kolejne osoby. Tak właśnie rozpoczęła się historia seryjnego mordercy Zodiaka, którego tożsamość od ponad 50 lat pozostaje tajemnicą.

Pierwsze ofiary kalifornijskiego seryjnego mordercy

Pierwszymi udokumentowanymi ofiarami seryjnego mordercy z Kalifornii była para nastolatków, 17-letni David Faraday i 16-letnia Betty Lou Jensen. 20 grudnia 1968 roku młodzi ludzie w tajemnicy przed rodzicami dziewczyny wybrali się na randkę. Około godziny 22 zaparkowali samochód na poboczu Lake Herman Road. Obok nich, godzinę później zaparkował mężczyzna, który wyszedł z samochodu, żeby oddać śmiertelne strzały. Próbującemu wysiąść zza kierownicy młodemu mężczyźnie strzelił w głowę. Z kolei Betty Jensen została zamordowana kilka metrów od pojazdu. Zabójca z zimną krwią pięć razy strzelił uciekającej nastolatce w plecy.

Śledczym nie udało się ustalić motywów grudniowej zbrodni. Nie było także śladów wskazujących na to, kto mógłby dokonać podwójnego morderstwa. Pół roku później, jedynie sześć kilometrów od miejsca dokonania pierwszej zbrodni, doszło do bliźniaczego zabójstwa. 4 lipca 1969 roku 22-letnia Darlene Ferrin oraz 19-letni Michael Renault Mageau zaparkowali na odludnej Blue Rock Springs Road. Po kilkunastu minutach zaparkował obok nich mężczyzna, który podobnie jak w przypadku pierwszego morderstwa wysiadł z pojazdu i pięciokrotnie strzelił do pary młodych ludzi. Darlene zmarła w szpitalu, w wyniku poniesionych obrażeń. Michaelowi udało się przeżyć, dzięki czemu mógł opisać przebieg ataku i podać rysopis sprawcy.

Tajemnicze wiadomości mordercy. "Lubię zabijać ludzi, bo to jest świetna zabawa"

Morderca nie miał zamiaru na tym poprzestać. 31 lipca 1969 roku trzy gazety z San Francisco otrzymały listy, w których autor przyznał się do popełnienia zbrodni. Do listów dołączone zostały zaszyfrowane wiadomości. Tajemnicze korespondencje otrzymane przez kalifornijskie media udało odszyfrować kilkanaście dni później dzięki pomocy nauczyciela z liceum w North Salinas oraz jego żony.

Lubię zabijać ludzi, bo to jest świetna zabawa. Znacznie większa niż zabijanie zwierząt w lesie, ponieważ człowiek jest najniebezpieczniejszym zwierzęciem ze wszystkich. Zabicie kogoś jest bardzo emocjonującym przeżyciem, bardziej niż orgazm. Najlepszą częścią tego wszystkiego jest to, że kiedy umrę, odrodzę się w raju i wszyscy, których zabiłem, będą moimi niewolnikami. Nie ujawnię wam mojego imienia, bo będziecie próbowali spowolnić lub zatrzymać moje zbiory pośmiertnych niewolników. EBEORIETEMETHHPITI

Ostatniej części nie udało się rozwiązać. Wbrew temu, o czym zapewnił autor listów, w zaszyfrowanej wiadomości nie podał swojej tożsamości, jednak 4 sierpnia do redakcji Examinera trafił list, w którym po raz pierwszy morderca użył swojego pseudonimu. Wiadomość rozpoczął słowami "Cześć, redaktorze, tutaj Zodiak". Mieszkańcy San Francisco byli jednocześnie przerażeni i zafascynowani postacią tajemniczego mordercy, który nadal pozostawał nieuchwytny.

Ostatnie morderstwa Zodiaka

Do kolejnej zbrodni doszło 27 września 1969. Cecelia Shepard i Bryan Hartnell byli pierwszymi ofiarami zaatakowanymi nożem. Morderca nakazał parze przywiązać się do drzewa, po czym zadał każdemu z nich kilkanaście ciosów nożem. Cecelia zmarła dwa dni później w szpitalu. Bryan przeżył spotkanie z mordercą. W wywiadzie dla Channel 5 z 1969 roku przyznał, że myśli, że morderca nie działa w pełni świadomie i nie miał złych intencji, przez co można mu jeszcze pomóc.

Ostatnią potwierdzoną ofiarą był 29-letni taksówkarz Paul Stine. Początkowo śledczy nie powiązali tej sprawy ze zodiakiem, jednak morderca sam przyznał się do tego zabójstwa w jednym z listów do redakcji San Francisco Chronicle, wraz z dołączonym kawałkiem koszuli ofiary. Kierowca zatrzymał się, by wysadzić mordercę, wtedy ten dwa razy postrzelił go w głowę. Świadkami zdarzenia było trzech nastolatków. Mimo podanemu przez nich rysopisowi policji nie udało się ująć sprawcy, który otwarcie drwił z pracy śledczych.

"Zeszłej nocy policjanci mogli mnie znaleźć, gdyby właściwie przeszukali park, zamiast organizować wyścigi motocyklowe, sprawdzając, kto będzie głośniejszy. Kierowcy samochodów powinni po prostu zaparkować auta i po cichu czekać aż wyjdę z kryjówki" - pisał.

Od tego listu Zodiak wysyłał jeszcze cztery inne wiadomości zawierające niepokojące deklaracje przyszłych zbrodni. Nie ma informacji, aby którakolwiek z nich została popełniona. Nie jest pewne, czy Zodiak przestał zabijać i czy jego ofiary ograniczały się jedynie do tych opisywanych w listach. Specjaliści szacują, że mógł zamordować nawet 37 osób.

Szerokie grono podejrzanych

Do dzisiaj tożsamość Zodiaka pozostaje tajemnicą. Śledczy mieli wielu podejrzanych m.in. Richard Gaikowski, redaktor gazety z San Francisco, czyli mężczyzna w okularach, który był uderzająco podobny do policyjnych szkiców mordercy. Arthur Leigh Allen, który przez śledczych został powiązany z wieloma miejscami zbrodni Zodiaka, czy Gary Francis Poste, czyli ostatni z podejrzanych, wytypowany w 2021 roku. Według zespołu śledczych o nazwie Case Breakers to właśnie Poste jest słynnym Zodiakiem. Na jego czole widnieją te same blizny, które posiadają policyjne szkice podejrzanego. Ponadto dowodami obciążającymi miały być zeznania rodziny i znajomych twierdzących, że Poste mógłby być zabójcą oraz poplamiony farbą wojskowy zegarek na rękę znaleziony w pobliżu potencjalnej ofiary Zodiaka Cheri Jo Bates w Riverside w Kalifornii w 1966 roku. Zegarek mógł należeć do Poste'a, który kiedyś służył w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Mimo wielu spekulacji sprawa wciąż pozostaje nierozwiązana. Nie tylko śledczy, ale także wszystkie osoby zainteresowane sprawami kryminalnymi wciąż mają nadzieję, że rozwój technologii pomoże nawet po latach w ujęciu tajemniczego seryjnego mordercy.