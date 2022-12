"Potwór z Killamarsh" skazany. Zabił partnerkę i troje dzieci. Jedno z nich zgwałcił

Tragedia rozegrała się 18 września 2021 r. w Killamarsh w hrabstwie Derbyshire w środkowej Anglii. 32-letni dziś Damien Bendall zamordował młotkiem swoją 35-letnią, ciężarną partnerkę Terri Harris, jej dzieci: 13-letniego Johna i 11-letnią Lacey, a także przyjaciółkę dziewczynki, 11-letnią Connie. Umierającą Lacey dodatkowo zgwałcił. Wszystkie ofiary, z wyjątkiem Johna, zostały zaatakowane we śnie.

Obrończyni Damiena Bendalla: Trudno wskazać motyw

Po zabójstwie Bendall pojechał taksówką do pobliskiego Sheffield. Tam wymienił należącą do Johna konsolę do gier na narkotyki. W trakcie zeznań przekazał policjantom, że "zażył trzy lub cztery woreczki kokainy i stracił świadomość" - podaje Sky News. Rano morderca zadzwonił do swojej matki i opowiedział jej, co zrobił. Ta zaalarmowała policję.

- Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę sugestię, że kontrolował i wywierał presję na Terri, jego działania tamtej nocy pozostają w dużej mierze niewytłumaczalne i bez motywów - powiedziała w rozmowie z "The Daily Telegraph" Vanessa Marshall, obrończyni Damiena Bendalla. Media podają nieoficjalnie, że mężczyznę miała rozwścieczyć wiadomość, iż Terri zaszła w ciążę.

Damien Bendall - wyroki za napaść i podpalenie, narkotyki, torturowanie zwierząt

"Rodzina i przyjaciele [wcześniej] zgłaszali obawy dotyczące Bendalla, bo nadużywał alkoholu i narkotyków, a poza tym uważali, że jest niestabilny, brutalny i lubi zgrywać gangstera" - opisał tabloid "The Star". Gdy Bendall związał się z Harris, miał na koncie już cztery wyroki, odsiadkę i karę więzienia w zawieszeniu - w tym za podpalenie i napaść z nożem. Ponadto chwalił się, że zabił psa cegłą. Torturował kocięta.

Mężczyzna początkowo przyznawał się do nieumyślnego spowodowania śmierci, ale nie do morderstwa. Konieczne było ustalenie, w jakiej kondycji jest jego zdrowie psychiczne.

W końcu 21 grudnia 2022 r. oskarżony zmienił zeznania. Przyznał się przed sądem do zamordowania Terri i dzieci, a także do gwałtu na Lacey. Sędzia Nigel Sweeney skazał go na tzw. bezwzględne dożywocie, co oznacza, że Bendall nie będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. W mowie końcowej sędzia podkreślał, że nie uwierzył w rzekomy uraz głowy, który miał zaburzać świadomość skazanego. Nie uznał też wpływu narkotyków za czynnik łagodzący.