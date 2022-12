Ujawniono dane dotyczące podatków Trumpa. W ostatnim roku prezydentury nie zapłacił nic

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Wspólny Komitet ds. Podatków, Donald Trump nie zapłacił federalnego podatku dochodowego w ostatnim roku swojej prezydentury. Nie zapłacił, bo według prawa - nie musiał.

W 2017 r. zapłacił 750 dolarów, a w latach 2018 i 2019 r. było to łącznie 1,1 miliona dolarów. W 2020 r. - nic.

Jak to możliwe? Dochód Trumpa podlegający opodatkowaniu wynosił w 2018 r. blisko 23 mln dol., rok później - niemal 3 mln dol. W 2020 r. ówczesny prezydent zadeklarował straty w wysokości ponad 16 mln dol., co umożliwiło mu obniżenie do zera federalnego podatku dochodowego.

Donald Trump. Ujawniono dane dotyczące podatków

"Unikanie podatków dochodowych przez pana Trumpa jest jednym z najbardziej uderzających odkryć w jego zeznaniach podatkowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę ogromną ilość dochodów wyszczególnionych w innych miejscach tych zeznań" - pisał w 2020 r. dziennik "The New York Times".

"W ciągu całej kariery straty biznesowe pana Trumpa często skumulowały się w sumach większych, niż można by wykorzystać do obniżenia podatków od innych dochodów w ciągu jednego roku. Ale kodeks podatkowy oferuje obejście: z pewnymi ograniczeniami właściciele firm mogą przenosić pozostałe straty w celu obniżenia podatków w przyszłych latach" - wyjaśniali dziennikarze.

Kwoty należnych podatków są też pomniejszane przez wydatki charytatywne. Np. w 2016 r. i 2017 r. Trump zadeklarował przekazanie łącznie 3,1 mln na cele charytatywne, z czego większość w gotówce.

Z raportu przygotowanego przez Wspólny Komitet ds. Podatków wynika również, że amerykański urząd podatkowy (IRS) w trakcie prezydentury Trumpa wszczął obowiązkową analizę tylko jednego jego zeznania podatkowego - za 2016 r. Stało się to w 2019 r., kiedy szef Komisji ds. Sposobów i Środków zwrócił się do urzędu z prośbą o dokumenty dotyczące ówczesnego prezydenta USA.

Uruchomiono także audyt dotyczący zeznania za 2015 r., ale nie określono go jako obowiązkowy.

