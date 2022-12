Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła oscarowe shortlisty w dziesięciu kategoriach. Okazuje się, że w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy wśród 15 kandydatów znalazł się film polskiego twórcy "IO" Jerzego Skolimowskiego. 95. gala wręczenia Oscarów odbędzie się 12 marca 2023 roku.



Oscary 2023. Międzynarodowy FIlm Fabularny - krótka lista kandydatów

Na oscarowej shortliście znalazło się łącznie 15 filmów:

Argentyna, "Argentyna, 1985",

Austria, "W gorsecie",

Belgia, "Blisko",

Kambodża, "Powrót do Seulu"

Dania, "Holy Spider",

Francja, "Saint Omer",

Niemcy, "Na zachodzie bez zmian"

Indie, "Ostatni seans"

Irlandia, "Cicha dziewczyna",

Meksyk, "Bardo. Fałszywa kronika garści prawd",

Maroko, "Turkusowa suknia",

Pakistan, "Joyland",

Polska, "IO",

Korea Południowa, "Podejrzana",

Szwecja, "Boy From Heaven".

"IO" Jerzego Skolimowskiego - o czym opowiada?

"IO" to film skupiony na tematyce praw zwierząt, opowiadający historię tytułowego Io - osiołka, który na mocy nowych przepisów wprowadzonych przez Wrocław zostaje wywieziony z cyrku do stadniny koni. Tak rozpoczyna się jego pełna cierpienia tułaczka.

Najnowszy film Skolimowskiego koresponduje z filmem Roberta Bressona z 1966 roku - "Na los szczęścia, Baltazarze". Polski reżyser wielokrotnie wspominał, że obraz ten chwycił go za serce. - W kinie rzadko się wzruszam. To dla mnie trudna sprawa, bo wiem, że to grane, reżyserowane. Ale kiedy widzę na ekranie zwierzę, które cierpi, to muszę mu wierzyć - mówił w wywiadzie dla "Wyborczej" w 2018 roku.

