Wieczorem w sobotę 17 grudnia do jednego ze szpitali w Tulonie w południowo-wschodniej Francji zgłosił się 88-letni pacjent. Mężczyzna powiedział lekarzom, że w jego odbycie utknął pocisk artyleryjski z czasów I wojny światowej. Początkowo medycy nie dowierzali starszemu Francuzowi, jednak oględziny wykazały, że "coś jest na rzeczy".

Francja. 88-latek przyszedł do szpitala z pociskiem artyleryjskim z I wojny światowej

Dyrektor szpitala od razu zarządził pilną ewakuację połowy placówki, ponieważ zachodziło ryzyko, że pocisk ulegnie detonacji. Poza budynkiem znaleźli się zarówno pracownicy szpitala, jak i pozostali pacjenci. Na sali zostali tylko najodważniejsi lekarze, którzy musieli zająć się problemem 88-latka.

Mężczyzna został przeniesiony na salę operacyjną, gdzie rozpoczęto proces usuwania pocisku z odbytu pacjenta. Praca lekarzy zakończyła się powodzeniem. Po operacji medycy zrobili zdjęcie niewybuchu, który był dość pokaźnych rozmiarów.

Nie wiadomo, jakim sposobem pocisk z czasów I wojny światowej znalazł się w odbycie 88-letniego Francuza. Medycy z Tulonu dodają, że był to pierwszy przypadek pocisku artyleryjskiego, który został wyciągnięty z pacjenta w tym szpitalu. - Jabłko, mango, a nawet puszka pianki do golenia... Jesteśmy przyzwyczajeni do znajdowania niezwykłych przedmiotów w miejscach, w których być nie powinny. Ale pocisk? Nigdy! - cytuje jednego z lekarzy portal Var-Matin.fr.

O podobnej sytuacji pisaliśmy w zeszłym roku, wówczas był to pacjent z Wielkiej Brytanii. W jego odbycie też utknął pocisk artyleryjski, ale z czasów II wojny światowej.

