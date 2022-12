Ksiądz "bliski papieżowi" oskarżony o zmuszanie zakonnic do trójkąta, zw. "trójcą świętą"

Jak podaje Reuters, w zeszłym tygodniu włoskie media opisały sprawę księdza Marko Ivana Rupnika, który 30 lat temu był kierownikiem duchowym w klasztorze w rodzinnej Słowenii. Duchowny został oskarżony o molestowanie seksualne przez kilka zakonnic. Do tych zdarzeń miało dochodzić na początku lat 90.

REKLAMA

Zobacz wideo Ofiary księży pedofilów przyjechały do Watykanu

Słowenia. Duchowny zachęcał zakonnice do stworzenia "trójcy świętej"

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że ksiądz Rupnik próbował zmusić do seksu dwie zakonnice. Kobiety były zachęcane do stworzenia z nim "trójcy świętej" - seksualnego trójkąta. W ten sposób duchowny chciał odtworzyć "więź" łączącą Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ksiądz miał też stosować "psycho-duchowe" metody kontroli, by zmusić zakonnice do współżycia i oglądania razem z nim pornografii.

58-letnia kobieta, która po tych zdarzeniach porzuciła zakon, przekazała w rozmowie z włoskim "Domani", że skarżyła się na wykroczenia ze strony Rupnika swoim przełożonym. Zakonnice i kurie miały jednak ignorować jej oświadczenia. - Ksiądz Marko zaczął powoli i słodko wchodzić do mojego psychologicznego i duchowego świata, wykorzystując moją niepewność i kruchość oraz wykorzystując moją relację z Bogiem, aby popchnąć mnie do seksualnych doświadczeń z nim - powiedziała dziennikarzom gazety.

58-latka zeznała, że jezuita przygotowywał ją do tego, by straciła z nim dziewictwo. Później miał ją zastraszyć i zmusić do milczenia. - Powinien był zostać zatrzymany 30 lat temu - uważa była zakonnica.

Marko Ivan Rupnik we wskazanym przez poszkodowane czasie był kierownikiem duchowym słoweńskiego klasztoru. Do tej pory zajmuje dość wysoką pozycję w Kościele - media twierdzą, że jezuita jest "bliski" papieżowi Franciszkowi. Poza tym jest mistrzem wykonywania mozaik, dlatego był zatrudniany do projektowania kaplic na całym świecie - m.in. w Watykanie czy w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie.

Tajne spotkanie w Watykanie. Papież wiedział o planach Hitlera?

Zakon jezuitów wydał oświadczenie. Sprawa się przedawniła

W sprawie Rupnika oświadczenie wydali już rzymscy jezuici. Z ich komunikatu wynika, że śledztwo dotyczące księdza zostało wszczęte przez zakon w zeszłym roku, na podstawie skargi w sprawie "metody, według której pełnił posługę". W odpowiedzi jezuici wezwali ofiary do ujawnienia się i zapewnili, że potraktują poszkodowane z "empatią i zrozumieniem". Zakon nie podał żadnych szczegółów, poza tym, że w sprawę nie były "zamieszane" osoby nieletnie.

Zgodnie z obecnymi przepisami, jezuici przekazali wyniki śledztwa Watykanowi. Ten zdecydował, że sprawa uległa przedawnieniu, dlatego zamknięto śledztwo w październiku 2022 roku, a duchowny nie zostanie ukarany. Wcześniej jezuici nałożyli na Rupnika kary - m.in. zakaz prowadzenia rekolekcji i te zakazy zostały utrzymane.

"Daily Star" pisze, że w maju 2020 roku Rupnik miał być ekskomunikowany za popełnienie ciężkiego grzechu - w konfesjonale miał rozgrzeszyć kobietę, z którą wcześniej miał stosunki seksualne. Ekskomunika miała zostać zdjęta zaledwie po miesiącu, po "okazaniu skruchy" i pokucie Rupnika.

Kaczyński: "Będę zmuszony sprzedać dom". Chodzi o przeprosiny Sikorskiego