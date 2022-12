Ukraińcy używają dronów, by namówić Rosjan do złożenia broni i pomóc im opuścić pole bitwy

Amerykański dziennik "New York Times" poinformował o dość nietypowym zastosowaniu dronów przez ukraińskie wojsko. Bezzałogowce nakłaniają znajdujących się na polu bitwy Rosjan do złożenia broni i dezercji. Wszystko w ramach akcji "Chcę żyć", kierowanej w głównej mierze do żołnierzy poborowych, którzy od początku nie chcieli walczyć na froncie.

Ukraińcy pomagają Rosjanom w dezercji

Aby wesprzeć akcję "Chcę żyć" Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy nakręciło specjalny film instruktażowy, w którym przedstawia rosyjskim żołnierzom, w jaki sposób mają się poddać, przedrzeć przez pole bitwy i złożyć broń. Drony mają pomóc Rosjanom przedostać się przez trudne odcinki frontu, między innymi przez zaminowane obszary, tak aby móc bezpiecznie skapitulować. Pod filmem opublikowanym przez program "Chcę żyć" na Facebooku można przeczytać - "Rosyjscy żołnierze! Zapiszcie ten film! Rozpowszechniajcie wśród waszych kolegów i znajomych - uratujcie więcej istnień ludzkich!".

Oprócz opublikowanego filmu instruktażowego i szczegółowych wskazówek, w jaki sposób rosyjscy żołnierze mogą się poddać, program "Chcę żyć" oferuje także infolinię, stronę internetową i kanał Telegram, dzięki którym Ukraińcy mogą komunikować się z rosyjskimi żołnierzami i ich rodzinami. Za pośrednictwem tych kanałów informacyjnych można także otrzymać potrzebną pomoc oraz zdobyć informacje i wskazówki jak wycofać się z wojny.

Wojna w Ukrainie. Niskie morale rosyjskich żołnierzy

"New York Times" podaje, że jest jeszcze za wcześnie, aby wiedzieć, czy wykorzystywane w programie drony faktycznie skłonią Rosjan do kapitulacji. Niemniej znane jest niskie morale armii Putina złożonej w znacznej części z nowych, słabo wyszkolonych rekrutów i bardzo skąpo zaopatrzonych.

Wojna w Ukrainie to walka na wielu płaszczyznach

Ostatnie dziesięć miesięcy walk pokazało, że zarówno Rosja, jak i Ukraina oprócz zaciekłych bitew na froncie, prowadziły także kampanie informacyjne skierowane do żołnierzy wroga. Naprzeciw nowoczesnemu akcentowi wykorzystania przez Ukraińców dronów w walce informacyjnej wychodzą rosyjskie tradycyjne kampanie polegające na rozrzucaniu ulotek na terenie Ukrainy, czy masowe wysyłanie SMS-ów wzywających Ukraińców do złożenia broni. Jak pisze "NYT", nie ma dowodów na to, że wiadomości SMS wzywające do kapitulacji przyniosły jakiekolwiek skutki.