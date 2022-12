Moskwa: incydent przy fińskiej ambasadzie. Zamaskowani mężczyźni rzucali młotami kowalskimi

We wtorek w Moskwie doszło do incydentu przy ambasadzie Finlandii. Grupa zamaskowanych mężczyzn rzucała w kierunku budynku młoty kowalskie. Fiński resort spraw zagranicznych przekazał, że nikomu nic się nie stało i nie doszło do uszkodzenia siedziby.

