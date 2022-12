Biały Dom potwierdza: Wołodymyr Zełenski z wizytą w Waszyngtonie. "Ekscytująca wiadomość"

Na stronie internetowej Białego Domu w środę rano opublikowano oświadczenie jednego z urzędników, w którym potwierdzono informację o środowej wizycie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie.

REKLAMA

Jak zaznaczono, to "dość ekscytująca wiadomość". Zełenski pojawi się w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie prezydenta USA Joe Bidena. W oświadczeniu potwierdzono, że prezydent Ukrainy wygłosi przemówienie w Kapitolu, czyli siedzibie Kongresu USA.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Wołodymyr Zełenski przekazał o godz. 7 rano czasu polskiego na Twitterze, że jest w drodze do Stanów Zjednoczonych, a wizyta ma na celu "wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy".

Zobacz wideo Czy działania ministerstwa obrony realnie wpływają na wzmocnienie polskiej armii?

Wołodymyr Zełenski z wizytą w Waszyngtonie

Szczegóły wizyty miały zostać omówione 11 grudnia w trakcie rozmowy telefonicznej Zełenskiego i Bidena. Oficjalne zaproszenie zostało wystosowane trzy dni później. Strona ukraińska przyjęła zaproszenie w piątek, wizytę potwierdzono ostatecznie w niedzielę.

Prezydent Wołodymyr Zełenski pojechał na front. Odwiedził Bachmut

- Mieliśmy okazję ściśle konsultować się z prezydentem Zełenskim w sprawie parametrów bezpieczeństwa dotyczących jego możliwości wyjazdu z kraju, przybycia na krótki okres do Stanów Zjednoczonych i powrotu. Oczywiście ostateczna decyzja należała do niego. Doszedł do wniosku, że te parametry bezpieczeństwa spełniały jego oczekiwania - komentował urzędnik Białego Domu.

W trakcie wizyty dojdzie do spotkania prezydentów USA i Ukrainy, przywódcy wezmą też udział we wspólnej konferencji prasowej. Później Zełenski ma wystąpić na wspólnej sesji Kongresu. Ukraiński prezydent ma spędzić w Waszyngtonie kilka godzin i od razu potem wrócić do Ukrainy.

5 rzeczy, o których często zapominamy w święta

W środę prezydent Joe Biden ma też ogłosić nowych pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy o wartości prawie 2 mld dolarów, w którego skład wchodzą baterie rakiet Patriot. Trwają też prace nad pakietem środków dla Ukrainy o wartości ponad 40 mld dolarów, które miałyby trafić do kraju w przyszłym roku.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>