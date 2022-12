Trump bronił się przed tym rękami i nogami. Jego zeznania podatkowe zostaną w końcu ujawnione

Komisja ds. Środków i Sposobów Izby Reprezentantów USA zagłosowała we wtorek za tym, by opublikować podsumowania zeznań podatkowych byłego już prezydenta Donalda Trumpa za lata 2015-2021. Obejmują one zatem okres nie tylko samej prezydentury, ale również kandydowania.

Rozwiązanie poparli Demokraci, przeciwni byli za to Republikanie, z których poparciem Trump startował w wyborach prezydenckich.

Jednocześnie stwierdzono, że amerykański urząd podatkowy IRS nie przeprowadził audytu zeznań podatkowych Trumpa za trzy z czterech lat jego urzędowania. Według członków komisji powinno dojść do uchwalenia ustawy, która wzmacniałaby zasady analizy zeznań amerykańskich prezydentów. Padła propozycja, by takie kontrole odbywały się co roku i wiązały się z ujawnianiem pewnych informacji.

Zredagowane podsumowanie zeznań podatkowych Donalda Trumpa ma zostać upublicznione w ciągu kilku dni.

Jak zwracają uwagę amerykańskie media, prawo nie zobowiązuje prezydentów do ujawniania zeznań podatkowych, jednak przez ostatnich kilkadziesiąt lat kandydaci na to stanowisko robili to dobrowolnie. Wyjątkiem był Donald Trump, który utrzymywał w ten sposób w tajemnicy szczegółowe informacje dotyczące majątku i działającej w branży deweloperskiej firmy Trump Organization.

Donald Trump. Zeznania podatkowe byłego prezydenta będą jawne

- Od czterech lat komisja analizuje, w jaki sposób IRS egzekwuje federalne przepisy podatkowe wobec prezydenta i zapewnia ich przestrzeganie. Prezydent nie jest zwykłym podatnikiem. Posiada władzę i wpływy, w przeciwieństwie do innych Amerykanów. A z wielką mocą wiąże się jeszcze większa odpowiedzialność - wskazywał we wtorek podczas posiedzenia komisji jej przewodniczący Richard Neal.

Jak dodał, "Konstytucja podkreśla, że żaden amerykański urzędnik nie stoi ponad prawem".

- Nasz przegląd wykazał, że za poprzedniej administracji program [audytu zeznań podatkowych prezydenta - red.] był uśpiony. Wiemy teraz, że pierwszy obowiązkowy audyt został otwarty dwa lata po rozpoczęciu prezydentury. (...) Spodziewaliśmy się, że IRS rozszerzy obowiązkowy program audytu, aby uwzględnić złożony charakter sytuacji finansowej byłego prezydenta, ale nie znaleźliśmy na to dowodów - mówił.

"Kongres ma ustanowiony w Konstytucji obowiązek sprawowania nadzoru, co jest obowiązkiem ważnym dla zachowania równowagi sił. Przez prawie 80 lat prezydenci Stanów Zjednoczonych upubliczniali swoje zeznania podatkowe, zapewniając przejrzystość, której wymaga nasza demokracja. Amerykanie są odpowiedzialni przed rządem poprzez własne zeznania podatkowe i zasługują w zamian na taką samą odpowiedzialność ze strony przywódcy swojego kraju" - stwierdził w wydanym oświadczeniu jeden z członków komisji Brian Higgins.

