Jak podaje BBC, zwrot 22 dzieł sztuki jest następstwem zawartego na początku tego roku porozumienia o przeniesieniu własności ponad tysiąca cennych przedmiotów znajdujących się w niemieckich zbiorach.

Annalena Baerbock powiedziała podczas uroczystości w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej), że jest to element wysiłków zmierzających do uporania się z "mroczną historią kolonialną". Dodała, że jest to okazja do naprawienia niektórych krzywd z przeszłości.

- Ta restytucja świadczy o "gotowości do krytycznej oceny własnych działań" z zachowaniem otwartości na troski tych, którzy byli ofiarami okrucieństw kolonialnych - dodała szefowa niemieckiej dyplomacji.

Niemcy zaczęły zwracać Nigerii zrabowane dzieła

Ministerka kultury Niemiec, Claudi Roth stwierdziła, że zwrócenie cennych zabytków jest "historycznym momentem", który łączy nie tylko oba kraje, lecz całe kontynenty. - Chcemy wyciągnąć wnioski z konfrontacji z historią kolonialną i wziąć za nią odpowiedzialność - powiedziała Roth, cytowana przez "Deutsche Welle".

Wśród zwróconych przedmiotów znalazły się m.in. słynne głowy ceremonialne, rzeźba z kości słoniowej, a także zdobiona tablica.

- Nawet 10 lat temu, nikt nie mógł przewidzieć powrotu tych brązów do Nigerii, ponieważ przeszkody w osiągnięciu repatriacji były pozornie nie do pokonania

- powiedział minister informacji Nigerii Lai Mohammed.

Dzieła z brązu z powrotem trafiły do Nigerii

Brązy z Beninu (miasto na południowym zachodzie obecnej Nigerii) to tysiące malowanych rzeźb i tablic, które powstawały pomiędzy XVI a XIX wiekiem. W 1897 roku brytyjska ekspedycja brutalnie podbiła Królestwo Beniu, spaliła pałac i niemal całkowicie zniszczyła miasto.

Zrabowane artefakty z pałacu były następnie sprzedawane przez kupców w całej Europie. W sumie było ich ponad 5 tys. Niemieckie instytucje nabyły ponad 1,1 tys. z nich. Dzieła sztuki były przechowywane lub wystawiane w 20 niemieckich muzeach etnologicznych. Należą one do najcenniejszych dzieł sztuki kontynentu afrykańskiego.