Coraz głośniej robi się wokół krzyżówki opublikowanej w amerykańskim dzienniku "The New York Times". Według niektórych kształtem miałaby ona przypominać bowiem swastykę.

REKLAMA

USA. Burza wokół krzyżówki w "NYT"

Zdjęcie strony amerykańskiego dziennika "The New York Times", na której znajduje się krzyżówka, zamieścił między innymi amerykański producent telewizyjny Keith Edwards.

To jest dzisiejsza krzyżówka 'New York Times', w pierwszy dzień Chanuki. Co to ma do cholery znaczyć?

- pyta na Twitterze Keith Edwards.

Do tematu odniosło się także kilku żydowskich przywódców i polityków. "Niektórzy twierdzą, że ten wzór - który jest uderzający i wyskakuje ze strony nawet na pierwszy rzut oka - jest zbiegiem okoliczności, podczas gdy inni twierdzili, że służy jako jeden z najnowszych i najbardziej bezczelnych przykładów rzekomej historii antyizraelskiej retoryki gazety" - pisze DailyMail.com.

Zobacz wideo Dziennikarz TVP rozrzucał śmieci w Lublinie. Jego zachowanie nagrał miejski monitoring

"The Jerusalem Post" oskarża "The New York Times"

Do tematu krzyżówki umieszczonej w "The New York Times" odniósł się izraelski dziennik "The Jerusalem Post". W gazecie czytamy, że "NYT" zrobił "chanukową niespodziankę".



Więcej informacji ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"The Jerusalem Post" twierdzi, że to nie pierwszy raz, gdy krzyżówka "The New York Timesa" rzekomo przypomina swastykę. Do podobnych incydentów zdaniem redakcji miało dojść w 2014 i 2017 roku. Jednak wtedy "The New York Times" odrzucił krytykę i oskarżenia o celowe zamieszczanie faszystowskiego symbolu.

To nie jest swastyka. Na Boga! Nikt nie siada do krzyżówki i mówi: Hej, wiesz, swastyka wyglądałaby fajnie!

- napisano w opublikowanym w 2017 roku wpisie zamieszczonym przez redakcję działu rozrywki w "The New York Times".

Tym razem rzecznik amerykańskiego dziennika skomentował sprawę w rozmowie z DailyMail.com. "To popularny rodzaj krzyżówki: wiele otwartych siatek w krzyżówkach ma podobny wzór spiralny ze względu na zasady dotyczące symetrii obrotowej i czarnych kwadratów" - czytamy.

Żydowskie święto Chanuka. Kiedy obchodzimy? Czym jest? Kiedy wypada?

Chanuka jest corocznym świętem żydowskim. To święto ruchome, o radosnym charakterze. Trwa ono osiem dni, począwszy od 25 dnia miesiąca kislew (w kalendarzu gregoriańskim dzień ten wypada w listopadzie albo w grudniu). Upamiętnia ono ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej w roku 165 p.n.e. Najbardziej charakterystycznym zwyczajem związanym z Chanuką jest zapalenie świec lub oliwnych lampek umieszczonych w specjalnym, dziewięcioramiennym świeczniku. W 2022 roku Chanuka obchodzona jest w dniach: 18 do 26 grudnia.