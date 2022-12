Regionalne media w Czuwaszji pokazują nagranie, na którym widoczny jest słup ognia. Serwis Liveuamap podaje, że wybuch i pożar nastąpiły niedaleko wsi Kalinino w rejonie wurnarskim. Infrastruktura w Czuwaszji to część gazociągu Urengoj-Pomary-Użhorod, który doprowadza gaz z Rosji do Europy.

Trwa ustalanie przyczyn i gaszenie pożaru. Płomienie widoczne są z dużej odległości. Jak na razie brak doniesień o ofiarach i stratach materialnych.

Czuwaszja jest republiką, która wchodzi w skład europejskiej części Federacji Rosyjskiej. Jest położona w moskiewskiej strefie czasowej. Jej granicę od północy wyznacza rzeka Wołga.

W ostatnich tygodniach w Rosji co kilka dni dochodzi do pożarów. W sobotę ogień trawił magazyny w wielkiej fabryce wyrobów cukierniczych we Władywostoku. Wcześniej dwukrotnie paliła się rafineria ropy na Syberii.

Do pożaru na terenie rafinerii ropy naftowej w Angarsku (obwód irkucki) doszło w czwartek ok. godz. 6 tamtejszego czasu (ok. godz. 23 w środę czasu środkowoeuropejskiego). Ogień objął powierzchnię 2,5 tys. metrów kwadratowych.

W wyniku pożaru zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. Jedną osobę w stanie ciężkim przewieziono do szpitala. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych podało, że ogień został ugaszony ok. godz. 8. W akcji brało udział przynajmniej 25 jednostek straży pożarnej i około 100 osób.

