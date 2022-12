W poniedziałkowym (19 grudnia) raporcie amerykańskiego ISW znalazła się informacja na temat wizyty Władimira Putina w Białorusi. Prezydent Rosji udał się do Mińska na rozmowę z Alaksandrem Łukaszenką. Jak przekazali analitycy, "Łukaszenka prawdopodobnie udaremnił wysiłki Putina, by zmusić Białoruś do dalszych rosyjsko-białoruskich ustępstw integracyjnych".

Wojna w Ukrainie. ISW o wizycie Putina w Białorusi i rozmowie z Łukaszenką

Jak zauważają amerykańscy analitycy wojskowi, zarówno Łukaszenka, jak i Putin, powstrzymywali się od publicznej dyskusji na temat wojny w Ukrainie. Obaj przywódcy jednogłośnie stwierdzili natomiast, że Białoruś stoi w obliczu rzekomego zagrożenia z Zachodu.

"Putin zapowiedział, że w związku z 'eskalacją' sytuacji na zewnętrznych granicach Państwa Związkowego może rozważyć szkolenie załóg białoruskiego lotnictwa bojowego w zakresie używania 'amunicji ze specjalnymi głowicami'" - czytamy w raporcie. Z ustaleń ISW wynika, że Łukaszenka używa retoryki obrony białoruskich granic przed Zachodem i NATO, aby uniknąć udziału w rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podobne insynuacje dotyczące możliwego rozmieszczenia broni nuklearnej w Białorusi pojawiły się 17 lutego w kontekście "prawdopodobnej" agresji Zachodu. W ocenie ISW nadal mało prawdopodobne jest to, by Białoruś wzięła udział w wojnie z Ukrainą po stronie Rosji.

"Kreml próbował też ukryć pierwotne intencje Putina dotyczące wywarcia nacisku na Łukaszenkę w celu dalszych ustępstw w sprawie integracji z Federacją Rosyjską" - czytamy dalej. Chodzi tu o zapewnienia Putina, który w Mińsku stwierdził, że "Rosja nie jest zainteresowana wchłonięciem kogokolwiek", odnosząc się do Białorusi.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził również, że Putin nie pojechał do Białorusi, aby przekonać Łukaszenkę do przyłączenia się do wojny, zauważając, że takie spekulacje są bezpodstawne i "głupie". "To zaprzeczenie prawdopodobnie ma na celu ukryć desperację Putina, który próbował wciągnąć Łukaszenkę w wojnę - oraz porażkę w namawianiu Białorusi do zaatakowania Ukrainy" - czytamy w raporcie.

