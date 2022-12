Alaksandr Łukaszenka wylewnie dziękował Putinowi. "Szczególnie za spełnienie obietnicy"

W Mińsku zakończyła się oficjalna część spotkania Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Z komunikatów wynika, że dyktatorzy rozmawiali o współpracy gospodarczej oraz wspólnym przeciwstawieniu się - jak to określili - presji Zachodu. Białoruska i rosyjska propaganda rozpowszechniają kłamstwa na temat rzekomego zagrożenia ze strony państw NATO.

Łukaszenka dziękuje Putinowi. "Oddaliśmy do użytku system S-400"

Po spotkaniu Putin, jak relacjonuje reżimowa BelTA, przekazał, że rozmawiał z Łukaszenką o utworzeniu wspólnej przestrzeni obronnej i zapewnianiu sobie bezpieczeństwa, włączając w to współpracę w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Rosyjski przywódca powiedział, że w ramach Związku Białorusi i Rosji opracowywane są wspólne plany wojskowe. Państwowa agencja przypomniała, że obecnie na terytorium Białorusi trwa szkolenie białoruskich i rosyjskich żołnierzy.

Putin mówił, że osiągnięto porozumienie ws. dalszego szkolenia załóg samolotów Sił Powietrznych Republiki Białoruskich. Z kolei Łukaszenka przekazał, że szkolenie białoruskich pilotów już trwa.

- Biorąc pod uwagę sytuację rozwijającą się wzdłuż granicy, omówiliśmy kilka ważnych szczegółów współpracy w sferze bezpieczeństwa wojskowego. Dziękuję ci, Władimirze Władimirowiczu, za znalezienie wzajemnego zrozumienia i wsparcia we wszystkich sprawach oraz za podjęcie niezbędnych decyzji - powiedział Łukaszenka. Następnie dodał, że "szczególne podziękowania składa za spełnienie obietnicy". - Dziś oddaliśmy do użytku system S-400, który przekazaliście Białorusi. A przede wszystkim system Iskander, który również przekazaliście nam, po tym, jak złożyliście obietnice pół roku temu - powiedział prezydent Białorusi.

Putin obiecał przekazać Iskandery Białorusi podczas czerwcowej wizyty Łukaszenki w Petersburgu. Informowała o tym m.in. Agencja Reutera. - Przekażemy Białorusi taktyczne systemy rakietowe Iskander-M, które mogą wykorzystywać zarówno pociski balistyczne, jak i manewrujące, zarówno w wersji konwencjonalnej, jak i nuklearnej - mówił Putin.

Wizyta Władimira Putina w Mińsku

W ocenie niezależnych komentatorów Władimir Putin poleciał do Mińska, aby skłonić Alaksandra Łukaszenkę do bezpośredniego udziału w wojnie z Ukrainą. Do tej pory białoruski reżim użyczał swoich baz i lotnisk rosyjskiej armii, zaopatrywał ją w amunicję i wspierał logistycznie, wywiadowczo oraz medycznie w walce z Ukrainą. Komentatorzy podkreślają, że w związku z niepowodzeniami na froncie Władimir Putin chce, aby białoruska armia wspólnie z rosyjską uderzyła na Ukrainę. Dodatkowo niezależni komentatorzy nie wykluczają, że Moskwa może zażądać pełnej integracji obu państw, co będzie oznaczało aneksję Białorusi.