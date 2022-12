Anton Heraszczenko zakpił z Siergieja Szojgu. "Kuleje i ukrywa rękę. Lekko ranny?"

"Szojgu przybył do Mińska, kulejąc i ukrywając prawą rękę. 'Lekko ranny'?" - napisał na Twitterze Anton Heraszczenko. Do wpisu dołączył nagranie, na którym widać Siergieja Szojgu z ręką w kieszeni. Rosyjski minister obrony wygląda na krótkim wideo, jak gdyby rzeczywiście lekko kulał.

REKLAMA

Siergiej Szojgu w Mińsku. Wcześniej przeprowadził "inspekcję" na froncie

Doradca ukraińskiego MSW komentując wizytę rosyjskiego ministra w Mińsku, odniósł się zapewne do opublikowanego dzień wcześniej nagrania z "inspekcji" Szojgu na froncie.

5 rzeczy, o których często zapominamy w święta

Liczące kilkadziesiąt sekund wideo z wizyty na terenie Południowego Okręgu Wojskowego rosyjskie ministerstwo obrony pokazało w niedzielę. Główną część nagrania stanowi przelot Siergieja Szojgu helikopterem. Z komunikatu resortu dowiadujemy się, że minister przeleciał nad obszarami, gdzie rozmieszczeni zostali żołnierze i "dokonał inspekcji wysuniętych pozycji rosyjskich jednostek w rejonie specjalnej operacji wojskowej".

Zobacz wideo Czy jest ktoś, kto może wpłynąć na Putina? Andrzej Zaucha o frakcjach na Kremlu

We wpisie na temat nagrania Heraszczenko sugerował, że wideo zostało spreparowane. "Wszystko wskazuje na to, że to podróbka. Widok z okna helikoptera - w połowie grudnia trawa w strefie 'specjalnej operacji wojskowej' jest zielona" - zwrócił uwagę ukraiński doradca.

W poniedziałek do Mińska przybył Władimir Putin. Ma odbyć spotkanie w cztery oczy z Alaksandrem Łukaszenką. Wcześniej w stolicy Białorusi zjawili się ministrowie Siergiej Szojgu i Siergiej Ławrow.

ISW o spotkaniu Władimira Putina z Łukaszenką

Eksperci Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW - ang. Institute for the Study of War) oceniają w swojej analizie, że zaplanowane na poniedziałek spotkanie Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki może doprowadzić do nowego etapu wojny w Ukrainie. W najnowszym raporcie twierdzą, że może to być częścią przygotowań do wznowienia operacji zaczepnych w ciągu najbliższych miesięcy.

Białoruś: Władimir Putin jest już w Mińsku. Porozmawia z Łukaszenką

Zdaniem amerykańskich analityków, wizyta Putina w Białorusi jest demonstracją aktywności. Jednocześnie amerykański instytut twierdzi, że "zdolność rosyjskiej armii, nawet wspartej przez elementy białoruskich sił zbrojnych, do skutecznych operacji ofensywnych w najbliższym czasie budzi wątpliwości". Eksperci zwracają uwagę, że oddziały, świeżo sformowane ze zmobilizowanych rezerwistów poborowych, będą źle wyszkolone i nieprzygotowane do działań ofensywnych.