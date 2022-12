Białoruś: Władimir Putin jest już w Mińsku. Porozmawia w cztery oczy z Łukaszenką

Samolot Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina wylądował w poniedziałek po południu na lotnisku w Mińsku. Putin udał się wraz z Alaksandrem Łukaszenką do Pałacu Niepodległości, gdzie odbywają się negocjacje rosyjsko-białoruskie.

"Program negocjacji zapowiada się bogato. Zgodnie z planem zaczną się od rozmowy w szerokim formacie. Wezmą w niej udział szefowie obu państw, a także członkowie rządów, szefowie ministerstw i resortów. Strony szczegółowo omówią cały wachlarz najpilniejszych kwestii współpracy białorusko-rosyjskiej" - podała strona białoruska.

Później ma dojść do rozmowy Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki w cztery oczy. Następnie obaj politycy mają wygłosić oświadczenia i odpowiedzieć na pytania dziennikarzy.

Tematami rozmów, jak podaje Białoruś, ma być m.in. współpraca handlowo-gospodarcza, współpraca w sektorze energetycznym oraz "kwestie bezpieczeństwa".

Białoruś. Władimir Putin z wizytą w Mińsku

Eksperci Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną oceniają, że spotkanie Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki w Mińsku może doprowadzić do nowego etapu wojny w Ukrainie. W najnowszym raporcie twierdzą, że może to być częścią przygotowań do wznowienia operacji zaczepnych w ciągu najbliższych miesięcy.

Zdaniem amerykańskich analityków wizyta Putina na Białorusi jest demonstracją aktywności i próbą stworzenia warunków polityki informacyjnej dla nowej fazy wojny. Jednocześnie amerykański instytut twierdzi, że zdolność rosyjskiej armii, nawet wspartej przez elementy białoruskich sił zbrojnych, do skutecznych operacji ofensywnych w najbliższym czasie budzi wątpliwości.

Eksperci zwracają uwagę, że oddziały, świeżo sformowane ze zmobilizowanych rezerwistów poborowych, będą źle wyszkolone i nieprzygotowane do działań ofensywnych.

