Kanada. Syn zamordowanych miliarderów podwyższa nagrodę za pomoc w śledztwie. "Prześladuje mnie to"

15 grudnia 2017 roku Barry i Honey Sherman zostali znalezieni martwi w swoim domu. Według autopsji para została uduszona, policja podała natomiast, że nie było śladów włamania. Początkowo policja uznała śmierć pary za samobójstwo. W 2018 roku, po przeprowadzeniu drugiej autopsji, uznano jednak, że doszło do zabójstwa, w którym Shermanowie byli celem. W grudniu ubiegłego roku policja opublikowała nagranie, na którym widoczna jest osoba podejrzewana o dokonanie zbrodni - śledczy nie są jednak w stanie ustalić jej płci, rasy ani innych charakterystycznych cech. Dochodzenie w sprawie jest nadal otwarte. Do tej pory nagroda za pomoc w rozwikłaniu morderstwa wynosiła 10 milionów dolarów. Z okazji piątej rocznicy tragedii syn ofiar Jonathon Sherman postanowił podnieść oferowaną kwotę.

Kanada. Syn zamordowanych miliarderów podwyższa nagrodę za pomoc w śledztwie

Jonathon Sherman przyznał w rozmowie z CBC Toronto, że sprawa zabójstwa jego rodziców prześladuje go i dopóki "osoby odpowiedzialne za ten zły czyn nie zostaną postawione przed sądem", nie będzie można mówić o jej zamknięciu. Mężczyzna postanowił zwiększyć nagrodę za pomoc w rozwikłaniu sprawy o 25 milionów dolarów.

- Moi rodzice zasłużyli na to, by cieszyć się owocami swojej pracy i spędzać swoje ostatnie lata, jak wszyscy seniorzy, ze swoją rodziną. Nadal tęsknię za rodzicami bardziej, niż jestem to w stanie opisać i zawsze prześladuje mnie to, co się z nimi stało - podkreślił Jonathon Sherman.



Morderstwo Honey i Barry'ego Shermanów

75-letni Barry Sherman był kanadyjskim biznesmenem, prezesem i dyrektorem generalnym korporacji farmaceutycznej Apotex Inc. W chwili śmierci jego majątek szacowany był na 3,2 miliarda dolarów amerykańskich, co sytuowało go, według "Forbesa", na 12. miejscu listy najbogatszych osób w Kanadzie.

"Barry był zaangażowany w dziesiątki gorących procesów sądowych, w tym niektóre przeciwko własnym krewnym. Pożyczył także dziesiątki milionów dolarów rodzinie i zainwestował w liczne firmy należące do krewnych i współpracowników" - pisze CBC.

