"Przez dziesięciolecia w niemieckim kościele klasztornym wisiał obraz mężczyzny w mundurze SS" - pisze niemiecki dziennik "Süddeutsche Zeitung". Chodzi o Josefa Kollmera, niemieckiego rolnika skazanego na śmierć za zbrodnie wojenne. Okazuje się, że imię mężczyzny jest także wygrawerowane na kamieniu pamiątkowym w niewielkiej gminie Pielenhofen w Bawarii.

Niemcy. Zdjęcie zbrodniarza wojennego upamiętnione w kościelnej gablocie

Jak czytamy, zdjęcie Kollmera wisiało w czarnej gablocie wejściowej w kościele pielgrzymkowym aż do lata tego roku. Na fotografii mężczyzna ubrany był w mundur SS, pod spodem znajdował się napis: "Ku czci poległych i zaginionych z Pielenhofen". Czytelnik niemieckiego dziennika zwrócił na to uwagę, a gmina szybko zareagowała i zdjęcie zostało zdjęte.

Jak podkreśla gazeta, Josef Kollmer "w żadnym wypadku nie był zwykłym poległym czy zaginionym mieszkańcem społeczności, jak sugeruje napis na gablocie". W 1947 roku mężczyzna został skazany przed Najwyższym Trybunałem Narodowym na śmierć przez powieszenie w procesie oświęcimskim w Krakowie. Kollmer został oskarżony o dowodzenie strażnikami w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau, gdzie zamordowano ponad milion osób. Świadkowie wskazywali także, że Kollmer wraz z innymi esesmanami decydował, który z nowoprzybyłych więźniów zostanie natychmiast zabity, a który przez jakiś czas będzie musiał pracować w obozie zagłady.

Dziennikarze "Süddeutsche Zeitung" podkreślają, że mają wgląd do akt sprawy. Według nich Kollmer przyznał się przed trybunałem jedynie do "nieuprzejmego" potraktowania jednego z więźniów, a także do udziału w egzekucjach, które określił jako legalne.



Niemcy. Zdjęcie Josefa Kollmera znajduje się także przed kościołem w Pielenhofen

Nie wiadomo, czemu zdjęcie Kollmera wisiało w kościele w Pielenhofen tak długo. "Teraz można by stwierdzić, że do Pielenhofen może w jakiś sposób powrócić spokój" - pisze gazeta. Okazuje się jednak, że esesman został upamiętniony także na dużej tablicy pamiątkowej przed wejściem do kościoła, a usunięcie jego nazwiska nie jest proste, ponieważ napis jest wyryty w kamieniu. W przypadku usunięcia nazwiska Kollmera, w tablicy powstałaby dziura. Honorowy burmistrz gminy Rudolf Gruber rozważa więc zastąpienie tablicy nową, na której wygrawerowane zostaną wszystkie pozostałe nazwiska, nazwiska ofiar nazistów.

