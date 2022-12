W niedzielę (18 grudnia) wywiad wojskowy Ministerstwa Obrony Ukrainy udostępnił nagranie z rozmową przechwyconą na linii frontu. Słychać na nim rosyjskiego żołnierza rozmawiającego z żoną. Mężczyzna opowiada o intensywnym ostrzale Ukraińców i o "szczęściu", jakie go spotkało podczas jednego z nalotów.

Wojna w Ukrainie. "Nawet Czeczeni, którzy mają już za sobą wojny, mówią, że powinniśmy stąd uciekać"

W rozmowie podsłuchanej przez Ukraińców słychać, jak rosyjski żołnierz żali się żonie, że ich oddziały codzienne są atakowane przez "ukraińskie drony, które zrzucają na nich bomby". Żołnierz zaznacza, że wszyscy wojskowi "marzą już o tym, by wrócić do domu".

- Każdy chce wrócić do domu, po prostu każdy. Nawet Czeczeni, którzy mają już za sobą wojny, mówią, że powinniśmy stąd uciekać. To nie jest wojna, tylko... Nie widziałem ani jednego Chochoła [tak w Rosji nazywają Ukraińców - red.]. Stoimy i każdego dnia wysyłamy "ładunek 200" - powiedział żołnierz. "Ładunek 200" to określenie stosowane przez Rosjan do opisywania transportów z ciałami zabitych żołnierzy.

Żona odpowiada mężowi, że jej też najbardziej zależy na tym, by wrócił do domu. Zapewniła go, że codziennie się o niego modli. - Przyjadę. Mówię ci, Bóg, k***a, jest z nami - odpowiedział jej mężczyzna.

- Wczoraj granat spadł pół metra od nas. D**y nam poderwało. W czepku się urodziłem. W trzech wyszliśmy. Dostałem w hełm. Dobrze, że miałem hełm - przekazał rosyjski żołnierz.

Z najnowszego zestawienia sztabu generalnego ukraińskiej armii wynika, że od początku inwazji na Ukrainę Rosjanie stracili już ponad 98 tys. żołnierzy. Tylko ostatniej doby zginęło 570 Rosjan.

