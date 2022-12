Pojemnik z ginem zanurzony był w Jeziorze Bodeńskim w Szwajcarii na głębokości 23 metrów, w odległości 300 metrów od brzegu i przytwierdzony do betonowej płyty ważącej 500 kilogramów. Alkohol marki "Ginial" jest w nim umieszczany na 100 dni, co sprawia, że trunek cechuje się szczególnym aromatem. Przed świętami pojemnik, w którym znajdowało się 230 litrów ginu, miał zostać podniesiony z dna. Następnie trunek miał zostać rozlany do butelek, za które klienci zapłacili już w przedsprzedaży.

Szwajcaria. Ukradziono pojemnik z 230 litrami ginu. "Nie wiemy, jaka jest korzyść dla tych ludzi"

Okazało się jednak, że pojemnik zniknął z dna jeziora. Nurkowie natrafili jedynie na wrak szwajcarskiego samolotu wojskowego EKW C-35, który rozbił się w 1941 roku. Wartość skradzionego alkoholu szacowana jest na 40 tys. franków szwajcarskich, co daje około 189 tysięcy złotych.

Firma może mieć też problem z dochodzeniem odszkodowania od ubezpieczyciela. - Wygląda to bardzo źle. Firma ubezpieczeniowa nie zna takiego przypadku, będą konieczne dodatkowe wyjaśnienia - przekazał dyrektor zarządzający firmy Ginial Cello Fish w rozmowie z portalem switzerlandtimes.ch.

- Nie wiemy, dlaczego tak się stało i jaka jest korzyść dla tych ludzi - dodał Cello Fisch, mając na myśli złodziei, cytowany przez falstaff.de. Śledczy są pewni, że złodzieje musieli dysponować profesjonalnym i specjalnym sprzętem, który pozwolił im podnieść pojemnik ze stali nierdzewnej razem z betonową płytą, co razem mogło ważyć do 800 kilogramów. Zgłoszenie przyjęła policja kantonu Turgowii.