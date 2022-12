Informacje o złym samopoczuciu Alaksandra Łukaszenki przekazał kanał Generał SWR na Telegramie. Profil ten jest prowadzony przez byłego generała Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej i innych wojskowych, którzy mają mieć dojścia do najbliższego otoczenia prezydenta Rosji.

Białoruś. Łukaszenka próbował "zakłócić" wizytę Putina? Prezydent miał się "źle czuć"

Wpis zaczyna się od informacji, że Łukaszenka próbował "zakłócić" zaplanowaną na poniedziałek 19 grudnia wizytę prezydenta Rosji w Białorusi. "W sobotę rano Putin został poinformowany, że Łukaszenka źle się czuje, a kilka godzin później strona białoruska ostrożnie poinformowała, że Aleksander Grigoriewicz ma grypę. Rosyjski prezydent był sceptycznie nastawiony do tych doniesień" - czytamy na kanale Generał SVR.

"Według alternatywnej wersji, która napłynęła z najbliższego otoczenia Alaksandra Łukaszenki, polityk czuje się świetnie i nie ma objawów grypowych" - czytamy we wpisie z niedzieli 18 grudnia.

Mimo tego Władimir Putin odwiedzi w poniedziałek Mińsk. Głównym celem wizyty rosyjskiego dyktatora w Białorusi ma być osobiste spotkanie z Łukaszenką i omówienie "procesu wdrażania przyjętych wcześniej programów związkowych". Jak informuje Biełsat, tematem rozmów będzie także m.in. współpraca w sektorze energetycznym czy kwestie bezpieczeństwa.

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak uważa natomiast, że Putin chce nakłonić Łukaszenkę do zaatakowania Ukrainy i tym samym do włączenia się do trwającej od lutego wojny wywołanej przez Moskwę.

