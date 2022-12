W niedzielę 18 grudnia Argentyna wygrała Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze, zwyciężając z Francją po konkursie rzutów karnych. Podczas ceremonii wręczenia medali finalistom doszło do nietypowej sytuacji. Szef FIFA Gianni Infantino i emir Kataru Tamim bin Hamad Al Thani wręczyli kapitanowi Argentyny Leo Messiemu czarny płaszcz. Zawodnik, który był wyraźnie zaskoczony, założył go na siebie i zapozował do grupowego zdjęcia z pucharem.

Argentyna wygrywa MŚ 2022 w Katarze. Dlaczego Leo Messi miał na sobie biszt?

Strój, który miał na sobie Messi, to biszt. Jak wyjaśnia w rozmowie z agencją AP wykładowca Studiów nad Islamem na Uniwersytecie w Exter dr Mustafa Baig, jest to tradycyjny element katarskiej garderoby noszony na specjalne okazje.

Biszt zakładany jest na przykład podczas obchodów świąt religijnych. Zazwyczaj płaszcz ten zakładają jedynie członkowie rodzin królewskich, wysocy rangą urzędnicy lub duchowni. Do podkreślenia rangi danego wydarzenia, biszt mogą zakładać także mężczyźni w dniu ślubu lub absolwenci uczelni podczas ceremonii wręczania dyplomów. - Więc tylko niewielka grupa osób zakłada biszt - podkreślił dr Baig.

Na pytanie, dlaczego emir Kataru włożył czarny płaszcz Messiemu, dr Baig odpowiedział, że w ten sposób kapitan Argentyńczyków został wyróżniony przez władze Kataru. - To jak oddanie honoru - podkreślił. Dalej dodał, że emir Kataru w ten sposób symbolicznie "przyjął" Messiego do swojej kultury "na tę specjalną chwilę".

