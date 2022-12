Ukraińcy próbowali zabić rosyjskiego generała. Waszyngton prosił o odwołanie ataku

Zobacz wideo Ekspert: Gazu nie ma na całym świecie. Ceny będą wysokie przez lata

Jak podał "New York Times", Stany Zjednoczone próbowały powstrzymać Ukrainę przed zabiciem czołowego rosyjskiego generała.

Amerykańscy urzędnicy dowiedzieli się, że gen. Walerij Gierasimow planuje wyjazd na front, ale zataili tę informację przed Ukraińcami, obawiając się, że zamach na jego życie może doprowadzić do wojny między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.

Po wewnętrznej debacie Waszyngton podjął nadzwyczajny krok, prosząc Ukrainę o odwołanie ataku – tylko po to, by usłyszeć, że Ukraińcy już go rozpoczęli. Mówi się, że zginęło kilkudziesięciu rosyjskich żołnierzy. Generał Gierasimow nie był jednym z nich

- wskazał "The NYT".

Doradca Zełenskiego potwierdza: Ukraińcy chcieli zabić rosyjskiego generała

Informacje amerykańskiego dziennika potwierdził Ołeksij Arestowycz, doradca gabinetu prezydenta Ukrainy. Podczas jednej z rozmów wideo z rosyjskim opozycjonistą Markiem Fejginem oświadczył, że wojska ukraińskie ostrzelały sztab w Iziumie, w którym przebywał gen. Gierasimow, jednak sam wojskowy zdążył z niego wyjechać.

- Ostrzelaliśmy sztab, w którym on był. Roznieśliśmy go w pył, do zera. Zginęło tam i bez Gierasimowa dużo starszych oficerów, ale on zdążył wyjechać trochę wcześniej, nie zdążyliśmy - powiedział Arestowycz.

Doradca prezydenta Zełenskiego dodał, że ostrzał miał miejsce pod koniec kwietnia lub na początku maja.

Ostatniej doby Rosjanie ostrzelali Ukrainę ponad 50 razy

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że minionej doby Rosjanie ponad 50 razy ostrzelali terytorium Ukrainy.

Jak podał sztab, Rosjanie wystrzelili cztery rakiety, przeprowadzili siedem nalotów za pomocą irańskich dronów Shahed, a także dokonali 55 ostrzałów artyleryjskich ukraińskiej ziemi. Celem ataków ponownie miała być m.in. cywilna infrastruktura.

W nocy wojska Putina zaatakowały dronami ukraińską stolicę. Władze Kijowa informują, że zniszczone są elementy infrastruktury krytycznej i domy prywatne. Dwie osoby zostały ranne. Według źródeł wojskowych Rosjanie wysłali na miasto około 20 dronów - 15 z nich zestrzeliła ukraińska obrona powietrzna.

Ukraińskie lotnictwo przeprowadziło dziewięć ataków na obszary koncentracji rosyjskich wojsk oraz trzy uderzenia na stanowiska obrony przeciwlotniczej.