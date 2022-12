Grupa "Białoruski Hajun" publikująca na Telegramie i uznana przez władze Białorusi za organizację ekstremistyczną podała, że w dalszym ciągu Białoruś otrzymuje duże dostawy sprzętu wojskowego z Rosji. Siły Zbrojne Ukrainy nie wykluczają, że kolejne ataki na ukraińskie terytorium mogą zostać przeprowadzone z północy.

Wojna w Ukrainie. Rosja dostarcza sprzęt wojskowy na tereny Białorusi

Według grupy "Białoruski Hajun" kolejne dostawy rosyjskiego sprzętu do Białorusi przeprowadzono w nocy 16 grudnia. Transport wysłano 11 grudnia ze stacji kolejowej w obwodzie czelabińskim. Następnie broń miała dotrzeć na stację w obwodzie mohylowskim na Białorusi. "W składzie przetransportowano 50 nowych ciężarówek Ural. Rozładunek rozpoczął się o godzinie 4.30 tego samego dnia" - przekazała grupa Hajun na Telegramie. "Istnieją powody, by sądzić, że sprzęt ma zaopatrywać wojsko Sił Zbrojnych Rosji, które znajdują się na poligonie Osipowicz" - dodano. Okazuje się również, że 11 grudnia na stację Polonka w obwodzie brzeskim na Białorusi przybył eszelon wojskowy ze stacji w mieście Miass w obwodzie czelabińskim z podobnym ładunkiem - 30 sztuk nowych ciężarówek Ural.

Białoruś. Niezależna grupa informacyjna obserwuje, co dzieje się na Białorusi

Grupa Białoruski Hajun to niezależni obserwatorzy, którzy stale monitorują ruchy wojsk oraz uzbrojenia na terenach Białorusi. Grupa przekazuje wszystkie informacje do mediów, również te, których nie podają oficjalne białoruskie media. 19 grudnia przekazano, że na Białorusi pojawiają się też rosyjscy żołnierze. 18 grudnia "w ciągu dnia na dworcu Polonka dostrzeżono pociąg Sił Zbrojnych Rosji - transportowały co najmniej 10 czołgów T-72 oraz 15 ciężarówek Ural i KamAZ oraz MT-LB (radziecki, pływający transporter opancerzony skonstruowany w latach 60. XX - red.). Z kolei w Baranowiczach w obwodzie brzeskim zauważono volkswagena transportera z napisem "policja wojskowa", należącego do Rosjan. "Wieczorem w Baranowiczach widziano żołnierzy Sił Zbrojnych Rosji, spacerujących w grupach dwu lub czteroosobowych. Byli w sklepach spożywczych i centrach handlowych" - przekazuje "Białoruski Hajun".

