Oleg Cariow, uznawany za zdrajcę i rosyjskiego kolaboranta, udzielił komentarza dla "The New York Times". Były deputowany do ukraińskiej Rady Najwyższej stwierdził, że nigdy nie przekazano mu szczegółów inwazji na Ukrainę. - Armia rosyjska nie zrozumiała, że Ukraińcy będą stawiać opór, myślała, że wszystko będzie łatwe - powiedział.

Jak dodał, byłby zadowolony, gdyby walki po prostu ustały na obecnych liniach frontu, ponieważ Rosja od początku wojny nie była w stanie zdobyć i utrzymać ani jednego ośrodka regionalnego. - Armia, generałowie, żołnierze [rosyjscy - red.) nie byli gotowi - zaznaczył Oleg Cariow.

"The New York Times" przypomina, że według amerykańskich urzędników to właśnie Cariow miał być marionetkowym przywódcą, którego Kreml zamierzał obsadzić w Kijowie.

"Chcemy, żeby Rosja poniosła karę"

Tymczasem międzynarodowe organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka apelują o jak najszybsze utworzenie trybunału, który zbada zbrodnie popełnione przez Rosjan w Ukrainie. W ocenie działaczy tych organizacji na terenach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji zabezpieczono wystarczającą liczbę dowodów, aby wszcząć pierwsze procesy.

Ukrainka Julia Mizukina, współpracująca z warszawskim Instytutem Pileckiego, tłumaczy, że Rosjanie muszą mieć świadomość nieuchronności kary. - Nie tylko chcemy zgromadzić wszelkie świadectwa, ale chcemy, żeby Rosja poniosła karę za to wszystko, żeby poniosła pełną odpowiedzialność i właśnie nad tym pracujemy - podkreśliła ukraińska działaczka. Julia Mizukina przypomniała, że Moskwa do dziś nie została osądzona za zbrodnie, które wobec innych narodów popełniły reżimy sowiecki i putinowski.

Już na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Instytut Pileckiego utworzył Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjski w Ukrainie. Patronem tej instytucji wybrano polskiego prawnika Rafała Lemkina, który jest uznawany za autora współczesnego pojęcia "ludobójstwo" oraz projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, podpisanej w 1948 roku. Centrum im Lemkina działające przy Instytucie Pileckiego gromadzi i systematyzuje świadectwa ukraińskich cywilów i żołnierzy, dokumentując w ten sposób dowody rosyjskich zbrodni.

