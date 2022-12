"Ukraina ma potencjał militarny, by odzyskać Krym". NBC News o przeciekach z administracji Bidena

Nic nie wskazuje na to, by Ukraina miała w najbliższym czasie podejmować próbę odzyskania Krymu. Jednak, jak podaje NBC s, jeden z urzędników administracji prezydenta USA Joe Bidena przyznał na spotkaniu z kongresmenami, że byłoby to możliwe. Eksperci obawiają się jednak, że takie zdarzenie mogłoby popchnąć prezydenta Rosji Władimira Putina do podjęcia bardziej desperackich kroków.

3 Mikhail Metzel / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl