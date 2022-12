Irak. Zamach bombowy na północy kraju. Nie żyje co najmniej siedmiu policjantów

Co najmniej siedmiu policjantów zginęło w niedzielę w zamachu bombowym na północy Iraku. Do zdarzenia doszło niedaleko miasta Kirkuk oddalonego o ok. 293 km od stolicy kraju, Bagdadu.

Irak. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Enno Lenze from Berlin, Germany, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons