RPA. Tragedia w Durbanie. Nietypowa fala zmyła ludzi z plaży. Są ofiary

Trzy osoby zginęły, a kilkanaście jest poważnie rannych po tym, jak do plaży w Durbanie (prowincja KwaZulu-Natal) w Republice Południowej Afryki dotarła tak zwana fala wyjątkowa (ang. freak wave). Do zdarzenia doszło na jednej z najpopularniejszych plaż w mieście - Bay of Plenty w sobotę 17 grudnia około godziny 17.

Nietypowa fala miała dosięgnąć znajdujące się na plaży osoby i wciągnęła je do wody. Lokalne władze obawiają się, że liczba ofiar może być większa.

- Niestety trzy osoby utonęły. Ratownicy medyczni opatrzyli na miejscu zdarzenia łącznie 17 pacjentów, którzy byli w poważnym i krytycznym stanie. Następnie przetransportowano ich do szpitala w celu zapewnienia dalszej opieki medycznej – przekazał rzecznik służb ratowniczych Robert McKenzie, cytowany przez stację SABC.

Jak informuje stacja, wśród ofiar śmiertelnych jest kilkuletnie dziecko. Z doniesień agencji AFP, cytowanej na łamach malaymail.com, wynika jednak, że chodzi raczej o nastolatka. W akcję ratunkową miało zostać zaangażowanych 35 ratowników. Służby przekazały, że liczba ofiar tragedii może jeszcze wzrosnąć.

Plaże w Durbanie otwierają się stopniowo po tym, jak zamknięto je z powodu wykrycia skażenia bakterią E.coli, pochodzącą prawdopodobnie z miejskiego systemu kanalizacyjnego. Jak informuje AFP, został on poważnie uszkodzony w wyniku powodzi, które nawiedziły region w kwietniu tego roku.

Fale fenomenalne. Ze spotkania z jedną z nich cudem ocalał włoski liniowiec

Fale wyjątkowe, zwane również falami fenomenalnymi lub monstrualnymi są zwykle co najmniej dwukrotnie wyższe od innych fal. W doniesieniach pojawiają się informacje o takich, które miały wysokość ok. 30 metrów.

"Prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński z Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, który zajmuje się badaniem fal fenomenalnych od 1975 roku, definiuje je jako fale, które pojawiają się znikąd, powstają niespodziewanie i są bardzo wysokie – znacząco wyższe od innych występujących w tym rejonie w tym samym czasie" - czytamy na blogu Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Jak informuje MCN, fale tych rozmiarów mogą uszkodzić lub nawet zatopić tankowiec.

Zjawiska tego typu bywały w przeszłości przyczyną wielu tragedii. Z falami tymi zetknęły się w przeszłości m.in. takie statki jak liniowce Queen Mary czy Michelangelo. W przypadku tego drugiego, spotkanie z ponad 20-metrową falą, do którego doszło 12 kwietnia 1966 roku, zakończyło się tragicznie. W wyniku zderzenia z ogromną falą śmierć na miejscu poniosło dwóch pasażerów liniowca, a także jeden członek załogi. Obrażenia odniosło ponad 50 osób, z czego dziesięć było ciężko rannych.

"Fale stawały się coraz wyższe i gwałtowniejsze [...]. Tuż pod koniec jednego wielkiego skoku ta fala pojawiła się przed nami. Statek, który do tej pory potrafił unosić się na falach, wbił dziób w tę nieprzebytą, przerażającą ścianę wody. Nikt z nas nie wiedział, co się stanie. Ta fala pojawiła się przed nami nagle. Na szczęście uderzenie nie było na tyle silne, by uszkodziło ster, więc wkrótce mogliśmy płynąć dalej" - opowiadała o wypadku Claudio Suttora, ówczesny pierwszy oficer liniowca, cytowany przez autorów bloga poświęconego włoskim superliniowcom. Na serwisie You Tube można obejrzeć uszkodzenia statku, które powstały w wyniku zderzenia z monstrualną falą.