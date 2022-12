"Stany Zjednoczone próbowały powstrzymać Ukrainę przed zabiciem czołowego rosyjskiego generała. Amerykańscy urzędnicy dowiedzieli się, że gen. Walerij Gierasimow planuje wyjazd na front, ale zataili tę informację przed Ukraińcami, obawiając się, że zamach na jego życie może doprowadzić do wojny między Stanami Zjednoczonymi a Rosją" - podał amerykański dziennik "The New York Times".

Jak dodano, "Ukraińcy i tak dowiedzieli się o jego wyjeździe".

"Po wewnętrznej debacie Waszyngton podjął nadzwyczajny krok, prosząc Ukrainę o odwołanie ataku – tylko po to, by usłyszeć, że Ukraińcy już go rozpoczęli. Mówi się, że zginęło kilkudziesięciu rosyjskich żołnierzy. Generał Gierasimow nie był jednym z nich" - wskazał "The NYT".

Wojna w Ukrainie. Atak na rosyjskich oficerów w Iziumie

Gen. Walerij Giersimow jest Szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i pierwszym wiceministrem obrony. Brał udział w planowaniu rosyjskiego ataku na Ukrainę.

66-letni rosyjski generał Walerij Gierasimow miał zostać ranny pod koniec kwietnia, gdy Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły w stanowisko dowodzenia w Izium na wschodzie Ukrainy.

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko przekazał wówczas, że w Iziumie zginęło "wielu wyższych rangą rosyjskich oficerów", a Gierasimow "przebywał na miejscu, by pokierować atakiem na Słowiańsk".

Wojna w Ukrainie. Raport sztabu

W ciągu ostatniej doby siły ukraińskie odpierały ataki wojsk rosyjskich w ponad piętnastu miejscach na linii frontu w obwodach ługańskim i donieckim. Rosjanie kontynuowali ostrzał rakietowy i artyleryjski pozycji ukraińskich oraz osiedli na terytorium Ukrainy.

Okupacyjne władze rosyjskie przygotowują się do wprowadzenia całodobowej godziny policyjnej w zajętej części obwodu zaporoskiego.

- Dowództwo wojsk okupacyjnych planuje wprowadzić całodobową godzinę policyjną w niektórych miejscowościach na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego. W miejscowości Czernichów obostrzenia zostaną wprowadzone od 25 grudnia, a w mieście Berdiańsk - od 30 grudnia do 3 stycznia 2023 roku - powiedział Ołeksandr Sztupun, rzecznik ukraińskiego sztabu generalnego.

Według informacji ze sztabu minionej doby ukraińskie jednostki rakietowe i artyleryjskie przeprowadziły osiem ataków na zgrupowania wojsk nieprzyjacielskich. Ponadto ukraińskie rakiety i pociski trafiły w dwa punkty kontrolne oraz cztery magazyny broni i sprzętu wojskowego.

