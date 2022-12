Papież Franciszek po raz pierwszy o szczegółach swojej rezygnacji. Wyznał, że podpisał już dokument

Papież został zapytany przez ABC, czy nie należałoby przyjąć normy postępowania na wypadek, gdy problemy zdrowotne uniemożliwiają papieżowi sprawowanie urzędu. W odpowiedzi Franciszek poinformował, że podpisał taką rezygnację po wyborze na urząd papieski i przekazał ją ówczesnemu watykańskiemu sekretarzowi stanu, kardynałowi Tarcisio Bertone.

- Teraz ktoś pójdzie i poprosi o to Bertone: "Daj mi kartkę!" (śmiech). Prawdopodobnie przekazał go kardynałowi Pietro Parolinowi, nowemu sekretarzowi stanu - powiedział papież.

Franciszek znaczył też, że ujawnił tę informację publicznie po raz pierwszy. Wskazał, że według jego wiedzy podobne listy rezygnacyjne w przeszłości podpisali także papieże Paweł VI i Pius XII. Obaj jednak zmarli w trakcie sprawowania urzędu.

Zapytany o radę, którą dałby swoim następcom, odpowiedział: "Powiedziałbym im, żeby nie popełniali błędów, które ja popełniłem, kropka i nic więcej".

Papież Franciszek skończył 86 lat. Czy przejdzie na emeryturę?

W sobotę papież Franciszek skończył 86 lat. W lipcu w wywiadzie dla agencji Reuters zaprzeczył, by jego rezygnacja była nieuchronna. Powtórzył wtedy po raz kolejny, że może ustąpić z urzędu, jeżeli stan jego zdrowia nie będzie mu pozwalał wykonywać obowiązków papieskich.

Franciszek o pedofilii: Kościół to tuszował

Franciszek był też pytany o przypadki pedofilii wśród duchownych. Jak stwierdził, ludzie, którzy zostali skrzywdzeni w ten sposób, "to ludzie zniszczeni przez kogoś, kto powinien im pomóc dojrzeć i dorosnąć".

- Nawet gdyby był tylko jeden przypadek, potworne jest to, że osoba, która ma cię zaprowadzić do Boga, niszczy cię po drodze. I w tej sprawie nie ma możliwości negocjacji - podkreślił.

- Według statystyk od 42 do 46 proc. nadużyć ma miejsce w rodzinie lub sąsiedztwie i są one tuszowane. Robiliśmy to samo, dopóki w Bostonie nie wybuchły skandale około 2002 roku. Dlaczego? Moje wyjaśnienie jest następujące: nie ma dość siły, by stawić im czoła. [...] Nie usprawiedliwiam tego. Kościół najpierw je zatuszował [nadużycia - red.] , potem doświadczył łaski, by rozszerzyć swoje spojrzenie i powiedzieć "nie", aż do ostatecznych konsekwencji - powiedział papież.

Franciszek zaznaczył, że kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest "wideo-pornografia z nieletnimi, która jest produkowana na żywo".

Blisko dwugodzinny wywiad z papieżem Franciszkiem przeprowadzili szef ABC Julián Quirós oraz korespondent gazety w Watykanie, Javier Martínez Brocal. Spotkanie odbyło się we wtorek w Domu Świętej Marty, prywatnej rezydencji papieża, w której mieszka wraz z pięćdziesięcioma innymi osobami.

"Papież odpowiadał na wszystkie pytania, nie krzywiąc się, nie zaglądając do swoich notatek ani nie prosząc o wyjaśnienia" - wskazuje ABC.

***

