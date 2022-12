Drezno. Odnaleziono część skarbu skradzionego w czasie "skoku stulecia". Wśród nich polski order

Zobacz wideo Ekspert: Gazu nie ma na całym świecie. Ceny będą wysokie przez lata

Jak podaje portal tagesschau.de, śledczy zabezpieczyli znaczną część kosztowności, które skradziono trzy lata temu, kiedy włamano się do Zielonego Sklepienia w Dreźnie. W nocy w Berlinie znaleziono 31 pojedynczych części - poinformowała policja i prokuratura. Wśród nich jest kilka, które wyglądają na kompletne - podkreśla serwis. Chodzi m.in. o gwiazdę polskiego Orderu Orła Białego.

Odnalezione kosztowności zostały zabezpieczone i przewiezione przez służby do Drezna. Tam zostaną zbadane pod kątem autentyczności i kompletności przez ekspertów z Państwowych Zbiorów Sztuki.

Rabunek w Dreźnie to największa kradzież dzieł sztuki w powojennej historii Niemiec

Do napadu na słynną galerię sztuki Zielone Sklepienie w Pałacu Rezydencyjnym w Dreźnie doszło 25 listopada 2019 roku. Przestępcy odcięli zasilanie, a następnie dostali się do środka galerii przez okno. Skradziono około 100 drogocennych przedmiotów, w tym XVIII-wieczną biżuterię należącą do króla Polski Augusta Mocnego oraz liczne medale, klamry i pagony. W sumie zniknęła biżuteria z tysiącami diamentów i brylantów o wartości ponad 113 mln euro.

Napad na skarbiec w Dreźnie bardzo szybko został okrzyknięty "skokiem stulecia". Saksońska policja wyznaczył nagrodę pieniężną w wysokości 500 tys. euro za informacje, które mogłyby doprowadzić do ujęcia sprawców napadu. Policja podejrzewała, że w kradzieży brało udział siedmiu przestępców.

Od początku roku toczy się proces sześciu osób, członków znanej rodziny klanowej Remmo z Berlina. Jak podkreślają śledczy, odnalezienie części skradzionego skarbu było poprzedzone rozmowami z prawnikami oskarżonych o włamanie.

