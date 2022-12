Tańczyła z Putinem na własnym weselu, teraz zachwyca się zaśnieżoną Moskwą. Morawiecki nie wytrzymał

Karin Kneissl w latach 2017-2019 była ministerką spraw zagranicznych Austrii. Przykuła szczególną uwagę mediów w sierpniu 2018 r.

Jednym z zaproszonych gości na weselu polityczki, sprawującej wówczas funkcję szefowej MSZ był wówczas prezydent Władimir Putin. Świat obiegło później zdjęcie, na którym widać Kneissl tańczącą z przywódcą Rosji. Sytuację ostro krytykowała m.in. austriacka opozycja.

Kneissl kojarzona jest z prokremlowskimi poglądami, była m.in. komentatorką rządowej rosyjskiej telewizji RT. W 2021 r. dołączyła do rady dyrektorów państwowej spółki gazowej Rosnieft. Z funkcji tej zrezygnowała w maju tego roku.

We wrześniu wzięła udział we Wschodnim Forum Ekonomicznym we Władywostoku. W rozmowie z rosyjską agencją RIA ujawniła, że wyemigrowała do Libanu.

Morawiecki odpowiada na wpis Kneissl

W środę była austriacka ministerka opublikowała na Twitterze zdjęcia Moskwy. "Moskwa + śnieg = piękno"

- napisała.

Wpis spotkał się z reakcją polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, który opublikował zdjęcia Kijowa i Charkowa. "Śnieg, ciemność, wojna" - napisał w odpowiedzi szef polskiego rządu.

