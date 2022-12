Łukaszenka: Białoruś nigdy nie będzie wrogiem Rosji. Inaczej skończylibyśmy jak Ukraina

- Gdyby było inaczej, skończylibyśmy jak Ukraina. Wszyscy to rozumieją, ale nie wszyscy potrafią to wyrazić - przekonywał Łukaszenka, cytowany przez białoruską państwową agencję BelTA.

REKLAMA

Wybuchy w Rosji i na Krymie. Korki na wyjeździe z Krymu [WIDEO]

Łukaszenka: Nasza suwerenność jest nienaruszalna, ale Białoruś nigdy nie będzie wrogiem Rosji

- Mówię absolutnie szczerze: jeśli kierownictwo Federacji Rosyjskiej chce budować stosunki z suwerennym i niepodległym państwem Białoruś, jeśli Rosja postrzega nas jako państwo suwerenne i niepodległe, ale jednocześnie bardzo bliskie i godne zaufania, w którym wszystko, co ma związek z Rosją - od języka po rosyjskie tradycje - jest szanowane, jesteśmy gotowi do budowania relacji - podkreślił białoruski przywódca. - Zawsze jednak powinniśmy wychodzić z założenia, że jesteśmy suwerennym i niezależnym państwem - dodał.

Inwestycja, która zwróci się już za parę miesięcy. Pieniądze to sprawa drugorzędna

Analitycy: Rosja nie może liczyć na białoruską armię w napaści na Ukrainę

Na początku grudnia minister obrony Rosji Siergiej Szojgu pojechał do Mińska, gdzie spotkał się ze swoim białoruskim odpowiednikiem Wiktarem Chreninem i z Alaksandrem Łukaszenką.

Więcej informacji o wojnie w Ukrainie i Rosji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

W ocenie rosyjskich analityków niezależnych wizyta Szojgu miała być jednym z elementów presji, jaką na Mińsk próbuje wywrzeć Moskwa, aby zmusić Łukaszenkę do bezpośredniego zaangażowania się w wojnę w Ukrainie. Do tej pory Rosjanie wykorzystują terytorium Białorusi do prowadzenia ostrzału ukraińskiej infrastruktury, szkolą na tamtejszych poligonach kadrę oficerską i korzystają z białoruskich zapasów amunicji.

Rosyjscy i białoruscy analitycy niezależni są zdania, że Alaksandr Łukaszenka nie wyda rozkazu bezpośredniego udziału żołnierzy w działaniach na froncie, bo obawia się buntu w armii.