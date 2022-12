Papież Franciszek kończy 86 lat. W jednym z ostatnich wystąpień zwrócił się do Polaków

17 grudnia papież Franciszek kończy 86 lat. Jest 266. biskupem Rzymu w historii Kościoła, pierwszym jezuitą, a także od prawie 200 lat pierwszym zakonnikiem na tronie św. Piotra. Jest też pierwszym papieżem spoza Europy od trzynastu wieków i pierwszym pochodzącym z Ameryki Łacińskiej.

Papież Franciszek kończy 86 lat

Urodzony w 1936 roku w Buenos Aires, w rodzinie włoskich imigrantów, kardynał Jorge Mario Bergoglio został wybrany na papieża 13 marca 2013 roku. Zastąpił Benedykta XVI, który zrezygnował z urzędu ze względów zdrowotnych.

Papież angażuje się w działania na rzecz pokoju na świecie, jednak od początku wojny w Ukrainie jego słowa niejednokrotnie wywoływały kontrowersje. W maju, w wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera", uznał, że jedną z przyczyn agresji Kremla na Ukrainę mogło być "szczekanie NATO pod drzwiami Rosji". Latem powiedział, że wojna na Ukrainie była „w jakiś sposób sprowokowana". W listopadzie ocenił, że Watykan "dobrze pracuje" w związku z rosyjską inwazją na Ukrainie, i że to nie naród rosyjski, do którego ma szacunek, prowadzi wojnę, a "żołnierze, najemnicy".

Także w wielu innych wypowiedziach na temat Ukrainy Ojciec Święty nie odniósł się bezpośrednio do Rosji i Władimira Putina jako sprawców wojny. W związku z tym pojawiają się krytyczne głosy, że papież, jako głowa Kościoła, nie wyraża jasno sprzeciwu wobec agresora, jakim jest Rosja.

Franciszek w swoim nauczaniu sprzeciwia się niepohamowanemu liberalizmowi gospodarczemu, o którym mówi, że prowadzi do "ekonomii wykluczenia". Wzywa do stworzenia rozwiązań systemowych w skali całego globu, prowadzących do zorganizowania takiego systemu gospodarczego, którego celem nie byłaby jedynie maksymalizacja zysku, ale wrażliwość na potrzeby społeczne i integralny rozwój każdego człowieka.

W jednym z ostatnich wystąpień podczas spotkania z kilkoma tysiącami wiernych w Auli Pawła VI w Watykanie papież zwrócił się do Polaków, by nie ustawali w dzieleniu się z potrzebującymi. "Adwent, okres oczekiwania na Boże Narodzenie, to czas dzielenia się z innymi. Wielu z was pamięta o tym poprzez włączanie się w inicjatywę Caritas: Rodzina Rodzinie, dzięki której wsparcie otrzymują poszkodowani w wyniku konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych na całym świecie. W tym roku pomoc trafi także do rodzin ukraińskich" - przekazał.

Papież wydał orędzie na Światowy Dzień Pokoju

W piątek Biuro Prasowe Watykanu opublikowało treść papieskiego Orędzia na Światowy Dzień Pokoju, przypadający 1 stycznia.

Dokument nosi tytuł "Nikt nie może ocalić się sam. Po COVID-19 wyruszyć na nowo, by wspólnie wytyczać drogi pokoju". Papież napisał, że pandemia zdestabilizowała życie nawet najbardziej uprzywilejowanych społeczeństw, ale dotknęła szczególnie najsłabszych i ubogich. Pokazała, że wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem, a naszym największym skarbem jest ludzkie braterstwo.

Franciszek wskazał, że po pandemii na ludzkość spadła kolejna straszliwa katastrofa: wojna w Ukrainie, sterowana przez karygodne ludzkie decyzje, pochodząca z wnętrza ludzkiego serca zepsutego przez grzech.

Papieskie orędzie: "Atak kolejnej plagi"

"Byliśmy świadkami ataku kolejnej plagi: kolejnej wojny, do pewnego stopnia podobnej do tej z COVID-19, ale napędzanej przez zawinione decyzje ludzkie. Wojna w Ukrainie zbiera niewinne ofiary i szerzy niepewność nie tylko wśród osób bezpośrednio dotkniętych, ale w sposób powszechny i masowy, także wśród tych, którzy nawet tysiące kilometrów dalej odczuwają jej skutki uboczne" - stwierdził papież, wspominając o niedoborach zboża i cenach paliw.

Franciszek podkreślił, że ewidentnie nie żyjemy w "erze postcovidowej", której oczekiwaliśmy. "Ta wojna, wraz ze wszystkimi innymi konfliktami na całym świecie, jest klęską dla całej ludzkości, a nie tylko dla bezpośrednio zaangażowanych stron" - stwierdził papież.

Napisał, że wszyscy musimy się zjednoczyć tworząc podstawy bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. W dalszej części zaapelował o przyjmowanie migrantów oraz ludzi "porzuconych przez społeczeństwo".

Franciszek odbył 39 podróży zagranicznych

Dotychczasowy bilans pontyfikatu Franciszka to 39 podróży zagranicznych, w tym cztery w tym roku: na Maltę, do Kanady, Kazachstanu i Bahrajnu. Na przełomie stycznia i lutego papież odwiedzi Demokratyczną Republikę Konga oraz Sudan Południowy. Franciszek wydał trzy encykliki - "Światło wiary", "Pochwalony bądź" oraz "Wszyscy bracia" - a także pięć adhortacji apostolskich oraz liczne orędzia z okazji różnych światowych dni, jak Dzień Pokoju, Młodzieży czy Środków Społecznego Przekazu, a także wiele innych dokumentów.

Zanim objął Stolicę Apostolską, Jorge Mario Bergoglio w latach 1998-2013 był metropolitą Buenos Aires i prymasem Argentyny. Uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach Kościoła. Brał udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie, w tym - specjalnej, poświęconej Kościołowi w Ameryce w 1997 roku. W 2001 Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. W latach 2005-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Argentyny. Kardynał Bergoglio był wymieniany w gronie tzw. papabile, potencjalnych kandydatów do następstwa po zmarłym w 2005 roku papieżu Polaku.

Urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires, jako jedno z pięciorga dzieci włoskich imigrantów. Ukończył technikum chemiczne i w 1958 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Studiował nauki humanistyczne, literaturę i psychologię, obronił licencjat z filozofii, ukończył także teologię.

