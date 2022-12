Indie przetestowały pocisk zdolny do przenoszenia ładunków nuklearnych. W tle napięcia z Chinami

Indie przeprowadziły test międzykontynentalnego pocisku balistycznego Agni-V, który jest zdolny do przenoszenia ładunków nuklearnych. Według indyjskich władz zasięg pocisku wynosi ponad 5 tys. kilometrów.

