Wybuchy w Ukrainie miały być widoczne z samolotu nad Mołdawią. "Cały świat musi to zobaczyć"

"Cały świat musi to zobaczyć. To są eksplozje w Ukrainie widziane przez okno samolotu nad Mołdawią. Każdy Ukrainiec żyje w tym horrorze" - napisała na Twitterze Rada Najwyższa Ukrainy. Do wpisu dołączono kilkusekundowe wideo, na którym widać słupy dymu widziane z pokładu samolotu. "Rosja to państwo terrorystyczne" - dodał we wpisie ukraiński parlament.

Nagranie skomentował Anton Heraszczenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych. "W niektórych miejscach latają samoloty, w innych - rakiety, które zabijają ludzi".

Rzecznik administracji wojskowej w Kijowie: Jeden z największych ataków

W piątek rano Rosja ponownie dokonała zmasowanego ataku na miasta w Ukrainie. Rzecznik administracji wojskowej Kijowa Mychajło Szamanow powiedział, że był to jeden z największych rosyjskich ataków rakietowych od początku wojny. Dowództwo ukraińskiej armii podało, że obrona powietrzna strąciła 60 z 76 rakiet wystrzelonych przez Rosjan.

O atakach poinformowały władze Kijowa, Charkowa, Krzywego Rogu, Winnicy, Odessy, Połtawy, Mikołajowa, Zaporoża i obwodu sumskiego. W Krzywym Rogu rakieta spadła na budynek mieszkalny. Zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych, wśród nich dwoje dzieci - informuje szef władz obwodu dniepropietrowskiego Walentyn Rezniczenko. Pod gruzami budynku mogą być jeszcze ludzie.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko napisał, że uderzenia rakiet zniszczyły infrastrukturę energetyczną, co spowodowało przerwy w dostawach wody w ukraińskiej stolicy. Czasowo wstrzymano kursowanie metra, gdyż stacje są wykorzystywane jako schrony.

Władze obwodu charkowskiego informują, że rosyjskie pociski spadły na obiekty infrastruktury krytycznej. Charków i Połtawa zostały całkowicie odcięte od dostaw energii elektrycznej. W całym kraju dochodzi do planowanych wyłączeń prądu w celu naprawy zniszczonej infrastruktury.

Ukraińskie koleje państwowe informują, że rosyjskie ataki odcięły od elektryczności linie w Charkowie, w obwodach donieckim i dniepropietrowskim. Na inne trasy wysłano pociągi z lokomotywami spalinowymi.