Rosja. Wielki pożar w rafinerii ropy na Syberii. Wybuch był tak duży, że zarejestrowały go sejsmografy

W mieście Angarsk na Syberii doszło do pożaru w rafinerii ropy naftowej. W jego wyniku zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. Rosyjskie media podają, że wybuch był tak duży, że zarejestrowały go sejsmografy. To już drugi pożar w tym zakładzie w ostatnich kilkunastu dniach.

