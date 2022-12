Według informacji podanych przez "The Washington Post" wyspecjalizowane zestawy ogonowe dołączane do standardowych bomb ogólnego przeznaczenia lub penetrujących zawierają urządzenia pozycjonujące, które zapewniają precyzyjne trafienie do celu. Ten system działa w każdych warunkach pogodowych. Sprzęt ten można przykręcić do różnego rodzaju broni, co daje amunicję wspólnego ataku bezpośredniego, nazywanego też JDAM (Joint Direct Attack Munition) - przekazuje Pentagon.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Czemu Rosjanie atakują infrastrukturę krytyczną w Ukrainie?

Wojna w Ukrainie. USA planują wysłać do Ukrainy "inteligentne bomby"

Do tej pory wojsko USA wykorzystywało tę technologię w bombach o wadze kilkuset kilogramów, podłączając ją do samolotów bombowych i myśliwców. Nie przekazano jednak, czy administracja Bidena zatwierdziła już wysłanie do Ukrainy "inteligentnych bomb" oraz w jaki sposób ukraińska armia mogłaby ich używać. Dostarczenie JDAM byłoby kolejnym znaczącym krokiem, aby wesprzeć Ukrainę w trwającej wojnie. Dzięki temu Ukraińcy mieliby możliwość precyzyjniejszego atakowania rosyjskich jednostek. Jednak Stany Zjednoczone ostrożnie podchodzą do wysyłania pomocy do Ukrainy, ponieważ Rosja mogłaby to uznać za eskalację konfliktu - pisze "The Washington Post".

Nieoficjalnie: Stany Zjednoczone przekażą Patrioty Ukrainie

USA rozważa dalsze wsparcie Ukrainy

Administracja prezydenta Joe Bidena wysłała już do Ukrainy zaawansowaną broń m.in. wystrzeliwane z powietrza szybkie pociski przeciwradiolokacyjne (HARM). Ta broń miała zwiększyć zdolność Ukrainy do przeprowadzania nalotów na cele wroga. Pentagon ma też rozważać rozbudowę szkolenia wojskowego w Ukrainie, ponieważ obecnie ukraińskie siły powietrzne korzystają ze starych myśliwców MiG z czasów sowieckich, natomiast Pentagon szukał sposobów na ich modernizację, zamiast dostarczania nowszych zachodnich samolotów. To wymagałoby organizacji skomplikowanego szkolenia dla pilotów i jednostek obsługi technicznej. Pentagon rozważa również dostarczenie do Ukrainy systemu rakietowego Patriot, który jest jedną z najlepszych broni obrony powietrznej USA.

Ukrainie szczególnie zależy na wzmocnieniu obrony powietrznej, zwłaszcza po przeprowadzonych przez Rosję atakach na krajową sieć energetyczną, co skutkowało odcięciem od ogrzewania i prądu. System rakietowy Patriot umożliwiłby zatem przechwytywanie nadlatujących rakiet. Do tej pory Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych wsparcie w wysokości około 20 mld dolarów. Wkrótce USA może przekazać Ukrainie kolejny pakiet broni.

Wojna w Ukrainie. Odessa pozostaje bez prądu, jest zupełnie ciemno