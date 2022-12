O śmierci nastolatka poinformowały francuskie władze. Prefektura departamentu Herault podała, że potrącony przez samochód nastolatek trafił do szpitala w krytycznym stanie. Zmarł wskutek odniesionych ran. Kierowca uciekł z miejsca wypadku i porzucił auto niedaleko. Do sieci trafiło nagranie ze zdarzenia. Widać na nim, że samochód wjechał w grupę zakapturzonych osób, które otoczyły pojazd i próbowały wyrwać z rąk kierowcy francuską flagę narodową.

Francja. Śmierć nastolatka podczas zamieszek po meczu Francja-Maroko

Francja wygrała z Marokiem 2:0 w środowym meczu i awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Po zakończonym spotkaniu w wielu francuskich miastach było niespokojnie. W Montpellier na południu Francji doszło do starć między kibicami Francji i Maroka, którzy strzelali do siebie racami i fajerwerkami. Podobnie było w Nantes, Grenoble, Lens, Nicei i Awinionie. W Lyonie chuligani podpalili śmietniki i obrzucili policjantów różnymi przedmiotami.

W Lyonie i Paryżu pseudokibice starli się z policją. Paryska prefektura policji poinformowała o zatrzymaniu 115 chuliganów oraz 40 uzbrojonych osób powiązanych ze skrajną prawicą.

Do rozruchów doszło także w Belgii. Policja poinformowała, że w Brukseli aresztowano 100 osób za zakłócanie porządku publicznego, uszkodzenie dwóch pojazdów policyjnych i posiadanie niedozwolonych fajerwerków.

