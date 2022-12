Rosja. Gerasimow może stracić pracę? Kreml, ISW i brytyjski wywiad o ostatnich pogłoskach

W Rosji coraz bardziej widoczne są napięcia dotyczące sposobu prowadzenia wojny w Ukrainie. Choć nie ma potwierdzenia ze strony Kremla, coraz częściej pojawiają się pogłoski o roszadach na najwyższych szczeblach w rosyjskim wojsku.

Wojna w Ukrainie. Napięcia w rosyjskim wojsku

Jak przekazało w środę (14 grudnia) brytyjskie ministerstwo obrony, krążące w ostatnim czasie plotki, które pojawiają się w mediach społecznościowych, a sugerujące, że rosyjski szef Sztabu Generalnego generał Walerij Gierasimow mógł zostać zwolniony, nadal nie zostały zweryfikowane. "Jednak napięcia frakcyjne prawdopodobnie rozciągają się na szczyt rosyjskiej hierarchii wojskowej" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Twitterze.

Instytut Studiów nad Wojną podaje natomiast, że co prawda rosyjski MON oficjalnie zaprzeczył pogłoskom, jakoby Gierasimow miał zostać lub już został zastąpiony, to nie zaoferowało równie wiarygodnego poparcia swoich słów, jak miało to miejsce w przypadku pogłosek dotyczących Siergieja Szojgu. Twierdzenia o zastąpieniu Gierasimowa miały pochodzić od "niezidentyfikowanych rosyjskich blogerów".



Rosyjski "kryzys planowania strategicznego"

Rosyjskie wojsko coraz śmielej krytykuje i ośmiesza także Igor Girkin. Nacjonalista, rosyjski oficer i były pułkownik FSB, który kierował prorosyjskimi bojówkami w 2014 r. podczas aneksji Krymu i wojny w Donbasie.

Jak informuje wywiad, Igor Girkin twierdził, że" spędził dwa miesiące na linii frontu z batalionem tzw. Donieckiej Republiki Ludowej" i powiedział, że te doświadczenia ujawniły "kryzys planowania strategicznego" w operacji w Ukrainie.

