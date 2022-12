Ustawa o małżeństwach jednopłciowych została pod koniec listopada przyjęta przez Senat USA, a w zeszłym tygodniu zatwierdziła ją Izba Reprezentantów. Joe Biden już wcześniej mówił, że podpisze dokument "szybko i z wielką dumą". Tak się stało we wtorek. Prezydent USA podpisał ustawę w Ogrodzie Różanym przed Białym Domem.

REKLAMA

Małżeństwa jednopłciowe w USA. Joe Biden podpisał ustawę

- Dzisiaj Ameryka robi ważny krok w kierunku równości, w kierunku wolności i sprawiedliwości. Nie tylko dla niektórych, ale dla wszystkich - powiedział prezydent USA tuż przed podpisaniem ustawy. Joe Biden stwierdził również, że prawo do zawierania małżeństw tej samej płci było odmawiane w Stanach Zjednoczonych przez długi czas. - Nie udało nam się traktować ich z równą godnością i szacunkiem - dodał.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

- Małżeństwo to prosta propozycja: kogo kochasz i czy będziesz lojalny wobec tej osoby, którą kochasz? To prawo uznaje, że wszyscy powinni mieć prawo, by sami odpowiedzieć na te pytania bez ingerencji państwa, bez względu na to, kim jesteś i kogo kochasz - zaznaczył Joe Biden.

Małżeństwa jednopłciowe w USA. Ustawa jest zabezpieczeniem

Amerykańskie media zaznaczają, że jeszcze do niedawna podpisanie tej ustawy wydawało się w USA niemożliwe. Prace nad ustawą nabrały jednak tempa po tym, jak w czerwcu br., większością 5 do 3 głosów Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił wyrok w sprawie Roe vs. Wade, który niemal 50 lat temu zalegalizował aborcję.

Orzeczenie SN w sprawie wyroku z 1973 roku oznacza, że decyzję w sprawach aborcji mają teraz podejmować władze poszczególnych stanów - część z nich już wprowadziła lub zamierza wprowadzić całkowity zakaz aborcji.

Przyjęta ustawa o małżeństwach jednopłciowych ma więc być zabezpieczeniem na wypadek, gdyby obalono wyrok Sądu Najwyższego z 2015 r. w sprawie Obergefell vs. Hodges, w wyniku którego wprowadzono w USA równość małżeńską.

Zobacz wideo Czy warto rozliczać się ze współmałżonkiem? Pytamy ekspertkę

Joe Biden podpisał ustawę o małżeństwach jednopłciowych. Nie zawsze je popierał

CNN przypomina, że Joe Biden jeszcze w 1996 roku był przeciwny małżeństwom jednopłciowym. Zmienił jednak zdanie, a w 2012 roku zaszokował kraj nieoczekiwaną deklaracją wygłoszoną w wywiadzie dla „Meet the Press" stacji NBC, podczas którego po raz pierwszy publicznie poparł małżeństwa osób tej samej płci.

- [Joe Biden - red.] przez dekady demonstrował swoje poparcie dla praw obywatelskich lesbijek i gejów, a wtorkowe podpisanie ustawy jest potwierdzeniem tego w czasie, kiedy ich prawa są atakowane - powiedział filantrop i biznesmen David Bohnett. - Myślę, że jesteśmy tutaj w odpowiedzi na nienawistne i dyskryminacyjne działania i taktyki wielu członków prawicy, którzy chcą zdemontować prawa, o które tak ciężko walczyliśmy przez długi czas - dodał.