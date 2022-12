Zachwycające oblicze śniegu. Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście

W swoich pracach Nathan Myhrvold chciał przedstawiać zwykłe rzeczy, których ludzie doświadczają na co dzień, ale nad którymi się nie zastanawiają. Postanowił więc skupić się na płatkach śniegu. Fotograf nad dopracowaniem swoich zdjęć do perfekcji pracował ponad 18 miesięcy. Przez ten czas opracował system kamer wyspecjalizowany w fotografowaniu tych małych, lodowych dzieł sztuki. Zbierał też tysiące płatków śniegu, zanim znalazł kilka takich, które były jego zdaniem najbardziej odpowiednie i zachwycały swoim wyjątkowym kształtem.

Odpowiedni sprzęt do fotografii powstawał 18 miesięcy

Nathan Myhrvold zainspirowany fizykiem Kennethem Libbrechtem, który stworzył mikroskop do obserwacji płatków śniegu, postanowił za jego przykładem stworzyć własny aparat do ich fotografii. Trudnością, jaką napotkał, była m.in. prędkość, z jaką płatki śniegu się topią. Aby opóźnić ten proces, fotograf zdecydował się umieścić fotografowany śnieg na schłodzonym sztucznym szafirze.

Kolejny problem stanowiło oświetlenie. Jak mówi sam Myhrvold w rozmowie z portalem www.accuweather.com "potrzebowaliśmy, aby światło świeciło jasno, ale przez bardzo krótki czas, aby nie zepsuło płatka śniegu". W końcu znalazł firmę pochodzącą z Japonii, która na potrzeby projektu stworzyła specjalne diody LED migające zaledwie przez jedną milionową sekundy.

Kiedy po 18 miesiącach odpowiedni sprzęt nareszcie był gotowy, pozostało ostatnie wyzwanie. Fotograf musiał znaleźć odpowiednią lokalizację, w której odnajdzie swoje wyjątkowe płatki śniegu. Myhrvold jak mówi w "AccuWeather" początkowo pomyślał: "Och, będę jeździł do ośrodków narciarskich, wyjdę na balkon i będziemy mogli przez chwilę łapać płatki śniegu. Potem możemy wziąć gorącą kąpiel i będzie super. Ale nie, żeby mieć taki chłód i śnieg regularnie, trzeba pojechać na Arktykę. Tak więc Kanada i Alaska to miejsca, do których podróżowałem, aby fotografować płatki śniegu". Lokalizacje były dobrane tak, aby móc wyselekcjonować te idealne płatki śniegu. To właśnie w temperaturze poniżej 15 st. C. powstają sześciokątne i symetryczne minidzieła sztuki.

Ukryte w śniegu piękno

Na swojej stronie internetowej fotograf podkreśla, że płatki śniegu są doskonałym przykładem ukrytego piękna. "Woda, która jest niewiarygodnie znajoma dla nas wszystkich, jest zupełnie nieznana, gdy spojrzymy na nią z innej perspektywy. Zawiłe piękno płatków śniegu wywodzi się z ich struktury krystalicznej, która jest bezpośrednim odzwierciedleniem mikroskopijnych aspektów cząsteczki wody".

Według Nathana Myrvholda jego fotografie, to jedyne na świecie zdjęcia płatków śniegu o tak wysokiej rozdzielczości. Uważa on jednak, że nie są najpiękniejsze, ponieważ nie widział ich jeszcze dostatecznie dużo, aby móc to bezsprzecznie stwierdzić.