"Brama do piekła" pojawiła się w Rosji. Domy nad przepaścią, ewakuacja kurortu [WIDEO]

Rosyjska agencja Inferfax podała, że przed powstaniem gigantycznego krateru została zawieszona praca w kopalni rudy żelaza, która należy do koncernu Evraz Group. Firma została objęta sankcjami po inwazji Rosji na Ukrainę. Jest też powiązana z byłym właścicielem Chelsea FC - Romanem Abramowiczem, który ma w niej 28,64 proc. udziałów.

REKLAMA

Rosja i modlitewniki dla żołnierzy. Putina nazwano "archaniołem"

Rosja. Ogromne zapadlisko w kurorcie narciarskim. Otworzyła się "brama do piekła"

Na nagraniach w mediach społecznościowych widać gigantyczny krater i domy stojące tuż przy krawędzi zapadliska. Zjawisko wystąpiło na terenie Gesh ski resort na Syberii - w jednym z najpopularniejszych kurortów narciarskich w Rosji.

Władze spodziewały się pojawienia się "bramy do piekła" w tym miejscu, dlatego wcześniej ewakuowano mieszkańców czterech nieruchomości. To właśnie te budynki znalazły się później najbliżej krawędzi krateru. - Osiadanie powierzchni ziemi w granicach działki górniczej kopalni było do przewidzenia. Dlatego mieszkańcy domów nr 14, 16, 18 i 20 przy ulicy Pierwomajskiej zostali przesiedleni przed zawaleniem się ziemi - przekazał rzecznik władz miasta Tasztagoł.

Jak podaje "Daily Mail", "wrota piekieł" to tak naprawdę ogromny lej krasowy. Te okrągłe zagłębienia mogą mieć od kilkudziesięciu centymetrów do nawet kilkuset metrów średnicy. Leje mogą formować się stopniowo, jak w przypadku tego z Syberii, lub pojawiać się nagle. Zjawisko występuje na całym świecie.

Ośrodek narciarski Gesh ski resort jest jednym z najpopularniejszych w Rosji. Ma jedne z najlepszych warunków śniegowych na świecie, a sezon narciarski trwa w nim średnio sześć miesięcy. Słynie z corocznych wiosennych zawodów narciarskich, których uczestnicy zjeżdżają po stoku w kostiumach kąpielowych (ma również rekord Guinnessa w największym wyścigu narciarskim w kostiumach kąpielowych na świecie).

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

"Brygida" nadal w Polsce. IMGW: Intensywne śnieżyce na północy kraju