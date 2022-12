Bezpośrednie starcie czołgów na wojnie w Ukrainie. "Zniszczył go jednym strzałem"

Poniedziałek to 292. dzień pełnoskalowej wojny w Ukrainie, którą Rosja zaczęła 24 lutego, atakując cały kraj. "Sytuacja w obwodzie ługańskim coraz bardziej przypomina to, co działo się w obwodzie charkowskim kilka miesięcy temu. Rosyjscy okupanci rozważają możliwość ucieczki" - podaje agencja Unian, powołując się na słowa analityka wojennego Aleksandra Kowalenki.

Póki jednak jeszcze do tego nie doszło, Rosjanie tracą sprzęt właśnie w obwodzie ługańskim. Na koncie Ukraine Weapons Tracker na Twitterze można zobaczyć rzadkie nagranie z bezpośredniego starcia dwóch czołgów. Bitwę wygrał pojazd ukraiński.

Wojna w Ukrainie. Bezpośrednie starcie czołgów w obwodzie ługańskim

"Rzadkie nagranie przedstawiające walkę czołgu z czołgiem w Nowosielsku, w obwodzie ługańskim. Ukraiński T-64BV z 92. Brygady Zmechanizowanej zniszczył jednym strzałem rosyjski czołg serii T-72B" - czytamy.

12 grudnia Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczył, że ukraińskie wojsko odparło ataki rosyjskich okupantów w rejonie 11 osiedli w obwodach ługańskim i donieckim. Dzień wcześniej, w niedzielę 11 grudnia, szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Gajdajda powiedział, że w pobliżu Krzemienny i Świętowa "Siły Zbrojne Ukrainy odnoszą pewne sukcesy".

Brytyjski raport: Cele minimum Rosji w Ukrainie są mało prawdopodobne do osiągnięcia

W poniedziałek ministrowie obrony Ukrainy i Szwecji udali się z roboczą wizytą do Mikołajowa i Odessy na południu Ukrainy. Oleksij Reznikow wraz z Palem Jonsonem rozmawiali o dalszej pomocy dla Ukrainy. Reznikow podkreślił potrzebę dostarczenia nowoczesnej broni, w szczególności szwedzkich myśliwców Gripen. Minister obrony Ukrainy zapewnił, że piloci mogą szybko opanować pilotaż samolotu, a nowoczesne lotnictwo wpłynie na sytuację na froncie.

Dwie rzeczy, które, mam nadzieję, będziemy mogli otrzymać od naszych partnerów, które istotnie wzmocnią armię ukraińską - czołgi w nowoczesnym standardzie NATO i samoloty - bo dziś walczymy głównie bronią produkcji sowieckiej - mówił ukraiński minister. Z kolei Pal Jonson zaznaczył, że na razie nie ma mowy o przekazaniu samolotów. Jednak zapowiedział przekazanie Ukrainie najnowszych systemów obrony przeciwlotniczej.

Rano brytyjski wywiad podał, że "jest mało prawdopodobne, że Rosja osiągnie swoje cele minimum w Ukrainie". Brytyjczycy przypominają, że 8 grudnia rzecznik Kremla Władimir Pieskow powiedział, że cele rosyjskiej tak zwanej "specjalnej operacji wojskowej" pozostaną niezmienne. Jak mówił, jednym z głównych pozostaje rzekoma "ochrona" mieszkańców Donbasu i południowo-wschodniej Ukrainy. Dmitrij Pieskow dodał jednak, że pozostało jeszcze dużo pracy nad - jak to kłamliwie ujął - "wyzwalaniem tych terytoriów".

Według Brytyjczyków niewiele wskazuje, żeby rosyjskie wojsko utworzyło efektywną formację zdolną do przejęcia okupowanych terytoriów w obwodach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim. "Jest mało prawdopodobne, że rosyjskie wojska lądowe dokonają znaczącego operacyjnie natarcia w najbliższych miesiącach" - czytamy w codziennym raporcie brytyjskiego wywiadu.

