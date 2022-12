Prezydent Andrzej Duda dziękuje prezydentowi Niemiec za Patrioty: Niemcy były i są wielkim państwem europejskim

- Wzmocnienie ochrony przeciwlotniczej Polski ma ogromne znaczenie dla budowania naszego bezpieczeństwa - mówił z kolei Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji z prezydentem Niemiec, Frankiem-Walterem Steinmeierem. - Te baterie będą chroniły polskie niebo i ziemię. W najbliższych dniach grupy ekspertów z Polski i Niemiec ustalą miejsca dyslokacji systemu - poinformował prezydent Polski.

REKLAMA

Niemcy były i są wielkim państwem europejskim - członkiem NATO i naszym sąsiadem. Jesteśmy związani nićmi wynikającymi m.in. ze wspólnych interesów i historii. Na ręce prezydenta Niemiec składam podziękowania za decyzje o wysłaniu do Polski baterii Patriot

- mówił Andrzej Duda w Berlinie.

Prezydent Polski podczas swojego wystąpienia mówił także o wojnie w Ukrainie. Jak informował, istotne jest, by kraj, który walczy z armią Władimira Putina wspierać w każdy możliwy sposób, także militarnie. - Z satysfakcją przyjmujemy informację, że produkowane w Polsce uzbrojenie sprawdza się i pomaga żołnierzom ukraińskim bronić swojego terytorium - przekazał Duda.

Dodał, że Polska we współpracy z partnerami europejskimi, także z grupy G7 chce partycypować w powojennej odbudowie Ukrainy. - Mamy potencjał do tego, aby wspólnie z naszymi partnerami wziąć w tym udział. Jak wskazał prezydent Polski - Rosja powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności za swoje zbrodnicze działania.

Steinmaier: Bezpieczeństwo Polski ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Niemiec

Prezydent Niemiec mówił z kolei, że to spotkanie pokazuje, iż oba państwa są bliskimi, ważnymi partnerami. - Rozumiemy, że partnerstwo to jest ważne także dla regionu poza naszymi dwoma krajami, także dla całej Europy i dlatego blisko ze sobą współpracujemy - stwierdził Steinmeier.

Jego zdaniem, "Polska i Niemcy twardo i solidarnie stoją po stronie Ukrainy". - Polska i Niemcy należą do państwa najbardziej wspierających Ukrainę i obiecujemy też, że tak pozostanie, że nimi pozostaniemy. Bezpieczeństwo Polski ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Niemiec - dodał Frank-Walter Steinmaier.

Prezydent Niemiec wskazał, że podczas spotkania z Andrzejem Dudą "intensywnie rozmawiali o sytuacji w Ukrainie". Jak dodał, agresja Rosji na Ukrainę to "zmiana epokowa", która spowodowała, że pojawiło się wiele zmian kierunków w polityce bezpieczeństwa, gospodarce, czy finansach. Mówił również, że w Niemczech zaangażowanie ludzi w pomoc Ukraińcom jest wielkie.

Steinmaier przekazał, że "Niemcy dają znaczący przyczynek do ochrony wschodniej flanki NATO" i całego terytorium Sojuszu. - Bezpieczeństwo Polski ma ogromne znaczenie także dla naszego własnego bezpieczeństwa. W tych zimowych miesiącach ważne jest, byśmy my, Niemcy i Polska wspierali ludzi w Ukrainie, aby rosyjska strategia, by atakować cywilną infrastrukturę, co ma zmęczyć ludność, doprowadzić do dalszych fal uchodźców - nie mogła się powieść - mówił niemiecki prezydent.

Zobacz wideo Doradca MSW Ukrainy: Polska postąpiła inaczej niż Niemcy

Berlin. Spotkanie prezydentów Polski i Niemiec na temat Ukrainy

Prezydenci Polski i Niemiec spotkali się w Berlinie, by rozmawiać m.in. o wojnie w Ukrainie. Andrzej Duda poleciał na jednodniową roboczą wizytę do niemieckiej stolicy na zaproszenie Franka-Waltera Steinmeiera. Przywódcy odbyli rozmowę w cztery oczy, wzięli też udział w obradach delegacji z obu krajów.

Szef prezydenckiego Biura Polityka Międzynarodowej Jakub Kumoch mówił wcześniej, że prezydenci będą głównie rozmawiali o zapewnieniu bezpieczeństwa dla naszego regionu.

- Zbliżająca się zima, kryzys humanitarny na Ukrainie oraz fala uchodźców, z którą możemy się zmierzyć jako wspólnota europejska. Polska oczywiście od swojej roli, jako domu dla potrzebujących pomocy, nie ucieka, natomiast nasi partnerzy chcieli kontynuacji dialogu na ten temat - dodał Jakub Kumoch.

Wśród głównych tematów dzisiejszej rozmowy prezydentów nie było jednak kwestii zadośćuczynienia za II wojnę światową, podniesionej ostatnio przez polskie władze. Według Kancelarii Prezydenta wątek ten pojawia się jednak w każdej oficjalnej rozmowie z przedstawicielami Niemiec.

Prezydenci mieli też rozmawiać o polsko-niemieckich relacjach.

- Obaj prezydenci wyznaczyli sobie za zadanie, niezależnie od tego, jak układają się polskie niemieckie relacje, być pomostem łączącym oba społeczeństwa. Prezydent Niemiec taką rolę pełni w swoim kraju, jest głosem społeczeństwa niemieckiego. Polski prezydent chce być parterem w tym dialogu. Jest to intensywny dialog, spotkania odbywały się w tym roku wielokrotnie - wyjaśnił Jakub Kumoch.

W Berlinie delegacje Polski i Niemiec rozmawiały też o polityce europejskiej, dlatego Andrzejowi Dudzie towarzyszy minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk.