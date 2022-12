W Paryżu, Brukseli i kilku holenderskich miastach wybuchły zamieszki po zwycięstwie reprezentacji Maroka nad Portugalią. W sobotę (10 grudnia) w ćwierćfinale mistrzostw świata w Katarze Marokańczycy pokonali Portugalczyków 1 do 0.

Francja. Starcia kibiców piłki nożnej z policją

Kibice zwycięskiej drużyny świętowali awans swojej drużyny do półfinału Mistrzostw Świata na Polach Elizejskich w Paryżu. Wkrótce dołączyli do nich kibice francuscy - w drugim ćwierćfinale Francja pokonała Anglię. Świętowanie przerodziło się w zamieszki. Doszło do strać kibiców z francuską policją. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Na nagraniach opublikowanych przez agencję Reuter widać ludzi rozbijających sklepowe witryny.



Holandia. Zamieszki po meczu Portugalii z Maroko

Podobne wydarzenia można było obserwować na ulicach holenderskich miastach. Jak podaje portal nu.nl, w Hadze władze miasta wydały nadzwyczajne zarządzenie, nakazujące mieszkańcom podporządkowanie się poleceniom policji pod groźbą aresztu. Marokańscy kibice zgromadzeni w jednej z dzielnic miasta obrzucili policjantów fajerwerkami. Aresztowano cztery osoby. Znacznie więcej osób - 15 - aresztowała policja w Rotterdamie. Niespokojnie było także w Utrechcie i w stolicy kraju Amsterdamie.

Belgia. Policjanci aresztowali kilku kibiców

Portal Sky Sport poinformował, że zamieszki po meczu wybuchły także w stolicy Belgii - Brukseli. Na nagraniu opublikowanym przez portal widać, jak policjanci aresztują kilku kibiców. To kolejne zamieszki z udziałem marokańskich kibiców. W trakcie trwających mistrzostw w Katarze po meczach reprezentacji Maroka regularnie dochodziło do starć z policją w Holandii i Belgii.