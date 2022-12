Wojna w Ukrainie. 15 dronów zaatakowało. Odessa bez prądu, ale naprawy potrwają. "Nie chodzi o dni"

Ukraiński przywódca w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych przekazał, że sytuacja w obwodzie odeskim jest bardzo trudna. "Po nocnym uderzeniu irańskich dronów Odessa i inne miejscowości w regionie są pogrążone w ciemnościach. Działa tylko infrastruktura krytyczna i w miarę możliwości dostarczana jest energia elektryczna" - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy dodał, że w sumie Rosjanie użyli w ataku 15 dronów, a ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła dziesięć z nich. Niestety, pięć jednostek dosięgnęło celów. Jednocześnie Wołodymyr Zełenski wskazał, że służby pracują, aby naprawić zniszczenia, ale - jak zaznaczył - przywrócenie prądu w mieście może zająć co najmniej kilka dni.

Wojna w Ukrainie. Odessa bez prądu po atakach dronów

Komunikaty na temat sytuacji w Odessie wydały także DTEK Odeskie Sieci Elektryczne, Departament Systemów Podtrzymywania Życia i Efektywności Energetycznej Odeskiego Kraju Obwodowego. Według regulatora energetycznego "sytuacja energetyczna obwodu odeskiego pozostaje trudna". W komunikacie podano, że służby pracują energicznie, by przywrócić prąd jak najszybciej dla jak największej liczby obywateli.

Tymczasem władze informują, że naprawy mogą potrwać o wiele dłużej, niż pierwotnie informowano. Jak podano "nie chodzi o dni, ale nawet tygodnie i nie jest wykluczone, że 2-3 miesiące" - przekazuje Ukraińska Prawda.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w samej Odessie, która najmocniej ucierpiała w wyniku nocnych ataków dronów kamikaze. Władze apelują do mieszkańców miasta, by - jeśli mają taką możliwość - przenieśli się gdzieś na czas naprawy infrastruktury energetycznej.

"Rozumiemy, jak trudno żyć bez prądu przez tak długi czas. Jeśli w najbliższej przyszłości będzie wam trudno obejść się bez prądu i macie możliwość czasowego wyjazdu z Odessy do obwodu odeskiego lub dalej, to warto to zrobić".

Ukraina. Rosyjskie ataki na sieć energetyczną. W kilku obwodach sytuacja jest trudna

Prezydent Zełenski poinformował także, że problemy z dostawami elektryczności występują w całej Ukrainie i w wielu regionach trwają awaryjne wyłączenia prądu. Jak wskazał, najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie oraz w obwodach: lwowskim, winnickim i tarnopolskim.

W Ukrainie wciąż trwają przerwy w dostawach prądu po rosyjskich atakach rakietowych na infrastrukturę energetyczną. Po ataku z poniedziałku wciąż występuje deficyt energii elektrycznej w sieciach przesyłowych. Koncern Ukrenerho określa go jako znaczny. Z powodu przekroczeń w poborze prądu w Kijowie i obwodzie kijowskim, ale też obwodzie odeskim i dniepropietrowskim wprowadzone zostały nadzwyczajne przerwy w dostawach prądu. Oprócz tego w tych i wielu innych regionach trwają planowe, zapowiedziane przerwy w dostawach.

W związku z deficytem energii elektrycznej wiele przedsiębiorstw, ale też prywatnych odbiorców zaopatruje się w spalinowe generatory prądu. W niektórych miastach wprowadzane są programy częściowych rekompensat kosztów zakupu takich generatorów.

Rosjanie od października dokonują zmasowanych ataków rakietowych na ukraińskie obiekty infrastruktury - głównie energetycznej. Ukraińskie władze zapowiedziały, że mimo intensywnych remontów pełne odnowienie systemu nie jest w najbliższym czasie możliwe.

