Oslo. Wręczono Pokojowe Nagrody Nobla. "Nic nie zatrzyma pragnienia wolności"

W sobotę w stolicy Norwegii Oslo zostały wręczone Pokojowe Nagrody Nobla. W tym roku noblowski komitet wyróżnił białoruskiego obrońcę praw człowieka Alesia Bialackiego, ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich i rosyjskie stowarzyszenie "Memoriał". Ponieważ Aleś Bialacki jest przetrzymywany w areszcie przez białoruski reżim, nagrodę odbierze jego żona - Nattala Pińczuk.

- Nie jest przypadkiem, że władze aresztowały Alesia i jego współpracowników (...) Wielu innych obrońców praw człowieka stoi wobec zarzutów prokuratorskich, a kolejni musieli wyemigrować - mówiła. Jak dodała, Alesi poprosił, by żona przekazała publiczności jego przemyślenia.

- Zdarza się, że ci, którzy najbardziej cenią wolność są jej pozbawieni. (...) Na Białorusi tysiące ludzi jest za kratami ze względów politycznych. To moi bracia i siostry. Nic nie zatrzyma pragnienia wolności. (...) Skazani są przesyłani na kolonie karne, do więzień, a ich miejsca zajmują kolejne fale politycznych więźniów. Ta nagroda należy do wszystkich, którzy bronią ze mną praw człowieka. Do milionów obywateli Białorusi, którzy ośmielili się bronić swoich praw człowieka - cytowała.

Nattala Pińczuk przekazała również, że dobro i prawda muszą być w stanie bronić się same. Cytowała również Jana Pawła II, który mówił "nie lękajcie się". - Wolność dla narodu białoruskiego - niech żyje Białoruś - podsumowała.

Rosyjski obrońca praw człowieka Jan Rachińsky powiedział, że rosyjskie władze nakazały mu odrzucić Pokojową Nagrodę Nobla. W swoim wystąpieniu podkreślał, że przez ponad 30 lat pracował nad ujawnieniem losów ofiar sowieckich represji politycznych.

- Ludzie w Ukrainie jak nikt inny chcą pokoju, ale pokój nie staje się, gdy składa się broń. Wtedy to okupacja - mówiła z kolei Ołeksandra Matwijczuk, szefowa Centrum Wolności Obywatelskich. - Życie ludzi nie może być kompromisem politycznym - kontynuowała. - W tej wojnie my walczymy za wolność we wszystkich jej rozumieniach i płacimy za to najwyższą cenę - mówiła dalej.

- Nie jest to wojna dwóch państw, a wojna autorytaryzmu i demokracji - podsumowała. Matwijczuk, apelowała o stworzenie mechanizmów obrony praw człowieka, które mogłyby działać. - Mój przyjaciel i wiele innych działaczy praw człowieka zostało zatrzymanych i są w niewoli w Rosji - dodała.

Nobel dla dokumentujących zbrodnie rosyjskie

Tegoroczne pokojowe Noble zostały przyznane ludziom, którzy dokumentują zbrodnie popełniane przez reżimy Putina i Łukaszenki oraz pomagają osobom represjonowanym. W ocenie Komitetu Noblowskiego ma to być sygnał dla całego świata jak ważna jest obrona praw człowieka.

Aleś Bialacki jest jedynym laureatem, który nie może osobiście odebrać nagrody i wygłosić przemówienia. Od 2021 roku przebywa w areszcie. Białoruski reżim oskarżył go o działalność na szkodę państwa i finansowanie protestów. Grozi mu wieloletni pobyt w więzieniu.

Obrońca praw człowieka w latach 90-tych XX wieku założył ruch "Wiasna", który pomaga prześladowanym przez reżim Łukaszenki i dokumentuje przestępstwa popełniane przez organy represji. Choć organizacja formalnie została zdelegalizowana w 2003 roku, to nie zaprzestała działalności.

Do dnia aresztowania Aleś Bialacki i jego współpracownicy zbierali świadectwa znęcania się fizycznego i psychicznego nad Białorusinami, którzy występują przeciwko Aleksandrowi Łukaszence.

W Sztokholmie o 16.00 odbędzie się uroczystość wręczenia Nagród Nobla w dziedzinie: literatury, fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny oraz nauk ekonomicznych.

